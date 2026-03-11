El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un acto electoral en León

Mañueco dice que la gente pide «que unamos esfuerzos para construir una alternativa a Sánchez»

ICAL

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió hoy a los que “atacan” al Partido Popular que se definan y fijen su posición ante la proximidad de las elecciones autonómicas de este domingo, 15 de marzo. “Quieren optar por el gobierno o quieren optar por el bloqueo”, les dijo, para defender “alto y claro” que su formación es la “solución” frente al “problema” que representa, a su juicio, el resto de sus rivales.

Fernández Mañueco retomó en la capital leonesa con un mitin ante 700 personas la décimo tercera jornada de la campaña electoral, tras el trágico incendio registrado este martes en Miranda de Ebro (Burgos) que se cobró la vida de tres mujeres. Entre gritos de “presidente, presidente” entró al polideportivo del colegio Luis Vives donde pudo saludar a la portavoz del PP en el Congreso, la leonesa Ester Muñoz.

En ese sentido, el candidato ‘popular’ reiteró la necesidad de “concentrar” y “unir” los “esfuerzos” ante lo sucedido con la investidura de la ‘popular’ María Guardiola en Extremadura, que fue rechazada por la oposición de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. “Lo que nos pide la gente en la calle es que no discutamos entre nosotros, sino que unamos esfuerzos para construir una alternativa contra Sánchez desde el Partido Popular», afirmó Fernández Mañueco, que tuvo que hacer una rectificación en su afirmación.