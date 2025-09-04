El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez; la directora del Festival, Cristina Izquierdo; y el alcalde de Covarrubias, Raúl Gredilla, atienden a la prensa antes de visitar el VII Festival de Mujeres Creadoras.

Martínez cree que el decreto de gestión forestal llega «tarde, mal planteado y sin diálogo»

ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, entendió hoy en Covarrubias (Burgos) que el decreto para la gestión de los montes que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno es una medida “tardía” y está “mal planteada” porque “hay una total y absoluta falta de diálogo, de escucha a los responsables y al propio territorio”.

En este sentido, Martínez, quien acudió a la villa rachela para visitar el VII Festival de Mujeres Creadoras lamentó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco llegue “como siempre, tarde y mal”. “Tarde porque después de cuarenta años y prácticamente 170.000 hectáreas calcinadas después, y como pollos en cabeza están en esa carrera de autos locos intentando poner medidas encima de la mesa para intentar dar la sensación a ciudadanía que están sabiendo reaccionar”, manifestó.

“Y mal, -continuó- porque, una vez más, la soledad en la que siempre el señor Fernández Mañueco se encuentra, y pensando que en esa soledad sus grandes ideas son las únicas posibles, lo hace de espaldas al territorio, sin consultar a los que son propietarios de esas masas forestales, que en gran parte y medida son los propios ayuntamientos, las mancomunidades, los propietarios privados forestales, que no han sido todavía llamados a consultas por parte de la Administración autonómica para intentar plantear una reflexión real y eficaz sobre cuáles son las medidas que tenemos que poner encima de la mesa para poder resolver el gran reto que no han sabido resolver en estos últimos cuarenta años”.

Por tanto, el secretario de los socialistas en la Comunidad indicó que “volvemos a las andadas” y “a quien no ha aprendido absolutamente nada de esto”. “Volvemos a una Junta de Castilla y León, a un señor Fernández Mañueco desubicado e instalado en la soberbia, que ante la necesidad de reacción sigue cometiendo esos pecados originales que nos han llevado hasta aquí”, espetó.

En esta línea, Martínez insistió en que esta medida en materia de gestión forestal “no solamente estardía” sino que “está mal planteada” porque “hay una total y absoluta falta de diálogo, falta de escucha a los responsables y al propio territorio”.“Estos masas forestales las está custodiando los propios municipios, los ayuntamientos, los vecinos y vecinas que aquí residimos, los agricultores y los ganaderos. No se puede segmentar cada una de las medidas”, relató.

Por ello, abogó por la necesidad de “un diálogo sereno” y “una reflexión” pero apostilló: “Que desde luego nos haga reaccionar con rapidez, pero no una vez más, como pollos sin cabeza”.

“Vamos a adoptar las medidas que tengamos que adoptar desde el consenso político, desde el diálogo con el territorio, con los responsables del sector, y no una vez más, desde la imposición de quien está ostentando de una forma soberbia el Gobierno de esta Comunidad de los últimos cuarenta años y que estamos viendo que no está sabiendo resolver ninguno de los problemas que nos está afectando”, concluyó.

Al mismo tiempo, el secretario general del PSCyL diferenció “para no llevar a equívocos” entre los modelos de gestión del monte y los aprovechamientos forestales, por un lado, y por otro, la “negligente acción” de la prevención y extinción de incendios, que es exactamente igual que todas provincias de la Comunidad.

“Los modelos de gestión del monte, de los aprovechamientos forestales, que durante siglos han tenido una tradición histórica de gestión adecuada por parte de los propios vecinos de los municipios, de los ayuntamientos propietarios con la mancomunidad de los 150 pueblos, de esos masa forestal ingente que tiene nuestra nuestra comunidad, y que afecta fundamentalmente a las provincias de Burgos y Soria”, relató.

Y, por otro lado, precisó, “la negligente acción que hemos denunciado también desde el PSOE en Soria, de la prevención y extinción de incendios, que es exactamente igual que en el resto de provincias de nuestra Comunidad”. Por tanto, aseveró que “no podemos llamarnos a equívocos e intentar confundir esa falta o ausencia de incendios forestales con un modelo de gestión forestal adecuada, con la misma idéntica, negligente e ineficaz política de prevención de extinción de incendios que, lamentablemente, es común a las nueve provincias”.

Por ello, señaló que cuando se hable del modelo de gestión forestal “se pueden aplicar diferentes ratios y hacer análisis sobre qué está funcionando y qué no” pero advirtió de que “lo que sabemos con certeza que no funciona es el abandono total y absoluto de las masas forestales por parte de la Administración autonómica, en lo que afecta a prevención y extinción de incendios, en el abandono total y absoluto de nuestros territorios, en lo que es la prestación de servicios públicos básicos, que hoy por hoy, es es uno de los causantes, junto al cambio climático, de los grandes incendios forestales, que es la despoblación”.