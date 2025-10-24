El secretario general del PSCyL y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez

Martínez dice que Mañueco «se hace invisible» y cree que prefiere que las elecciones coincidan con las de otras regiones

ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró hoy que al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le viene bien la coincidencia de procesos electorales en otras autonomías para poder “esconderse, no rendir cuentas, no hacer propuestas y que no se hable de la Comunidad”.

Martínez remarcó que al presidente de la Junta no le queda otro remedio que convocar elecciones, independientemente de que las adelante la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y recalcó que solo le resta “dar la oportunidad de hablar a la ciudadanía”.

El líder de los socialistas realizó estas declaraciones tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria y aseguró que Mañueco posee el arte de “hacerse invisible, de mimetizarse con el paisaje para realizar una bilocación entre la parálisis y la estabilidad».

“Cuantos más ingredientes haya en la coctelera electoral, más a gusto va a estar a la hora de esconderse para no tener que rendir cuentas, para no tener que hacer propuestas y de alguna forma para que no se hable de Castilla y de León. Pretende que no se hable de su desidia, de su parálisis y de su holgazanería. En ese sentido, pues si al final se hacen coincidir las elecciones autonómicas en el mismo día, pues se le dará la oportunidad, de esconderse detrás de cualquier escudo”, indicó.

Asimismo, señaló que el PSOE de Castilla y León puesta por desarrollar su programa de Gobierno para que se produzca un cambio en la Comunidad, y señaló que, en su opinión, sería más importante que las Elecciones no coincidieran con otra convocatoria electoral para que solo se hablará de Castilla y León.