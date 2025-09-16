Martínez pone «en busca y captura» a Mañueco como «máximo responsable» de la ‘trama eólica’

ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, pidió hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “asuma responsabilidades” ante la “mayor trama de corrupción a nivel nacional”, como definió a la trama eólica, cuyo juicio comenzó ayer. Martínez aseguró que la petición de prescripción de los delitos que hicieron ayer los acusados, en la primera sesión del juicio, supone “un reconocimiento implícito” de la comisión de estos hechos por parte de personas que, como recordó el secretario general socialista en la Comunidad, “son compañeros importantes del señor Feijóo y el señor Mañueco”.

Ante esta situación, Carlos Martínez acusó al presidente de la Junta de “esconderse” y estar “oculto” y, por ello, le puso “en busca y captura” para dar “una recompensa a quien sea capaz de arrancar una sola asunción de responsabilidades” por parte de Mañueco como “el máximo responsable” de un caso que cifra en 800 millones de euros las sanciones y que “han sido usurpados a los vecinos de Castilla y León”.

“Mañueco tiene que dar la cara, rendir cuentas y asumir responsabilidades”, apuntó Martínez, que se dirigió al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para preguntarle si “dada la incapacidad e inoperancia” de la que acusó a Mañueco para “presentar cuentas, responder a los incendios que han asolado la Comunidad o asumir responsabilidades por la corrupción”, se trata de “su mejor candidato electoral”.

Ante el impacto que pueda tener este caso en los próximos comicios autonómicos, Martínez aseguró en declaraciones recogidas por Ical confiar “mucho” en la ciudadanía de Castilla y León porque “es suficientemente inteligente para saber quién es el responsable de la situación que estamos atravesando después de 40 años de gobierno de la derecha y de los casos de corrupción que están asolando la Comunidad igual que los incendios”.

Y es que, según el secretario autonómico socialista, “llueve sobre mojado” y cuando la corrupción “afecta de modo sistémico a un partido que lleva gobernando 40 años, tiene que tener su consecuencia electoral”, a través del voto de una sociedad de Castilla y León que calificó como “madura e inteligente” para que dé en marzo “una respuesta clara y rotunda” ante el “responsable” de un caso por el que “nos está mirando toda España” y que, según Martínez, es “la mayor trama de corrupción a nivel nacional”.

“Coto de caza” del PP

En su intervención ante los medios, Martínez acusó al Partido Popular de haber convertido a la Comunidad en su “cortijo particular y coto de caza”, hasta el punto de que fuera de la misma, el sector empresarial la califica como “Sicilia y León” por “las mordidas millonarias” que, según el secretario autonómico socialista, exigen los responsables políticos del Gobierno autonómico para dar paso a “las inversiones que se tienen que producir”, lo que “genera una espantada clara y rotunda sobre la posibilidad de inversión”.

En todo caso, y suceda lo que suceda a nivel jurídico, Martínez recordó que existen “derivadas políticas” del juicio de la trama eólica dado que Mañueco “ha sido compañero de gobierno en la Junta” de acusados como Rafael Delgado, y el actual presidente de la Junta fue el responsable de la Comisión de Derechos y Garantías del PP a nivel nacional, por lo que como “responsable de esa comisión de rendición de cuentas y buen gobierno, la asunción de responsabilidades tiene que ser inmediata”.

“Mañueco no está habilitado para seguir siendo presidente de esta Comunidad ni un solo minuto”, concluyó Martínez, que acusó al presidente autonómico de un “anclaje en el poder” que es “lo único que sustenta a una Junta sin mayoría parlamentaria y sin vocación de llegar a acuerdos con nadie, sin presupuestos ni vocación de sacarlos adelante”. “Eso inhabilita a Mañueco y la ciudadanía tendrá que entender que es el máximo responsable del abandono y la corrupción” en Castilla y León.