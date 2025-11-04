Más de 2.200 zamoranos de 59 pueblos, atendidos por la Unidad Móvil de Salud Ocular de Recoletas

El director gerente de Recoletas Salud Zamora, Óscar Iglesias y el gerente del Instituto Oftalmológico Recoletas

Salud, Javier Moralejo, han hecho un balance muy positivo de las tres fases de la Unidad Móvil de Salud Ocular, que ha recorrido ya 59 localidades de la provincia desde que arrancara el pasado 1 de octubre de 2024. Desde entonces se han atendido ya a 2.271 personas que se han beneficiado de este proyecto creado por Recoletas Salud.

La unidad móvil desde la que se realizan de manera gratuita exploraciones básicas optométricas, ha comenzado esta tercera fase con el objetivo puesto en fomentar la salud ocular. Para ello, durante el presente mes, un especialista en optometría apoyado con la tecnología más avanzada, es el encargado de realizar las pruebas

en la unidad móvil. Durante el mes de octubre, ha recorrido 19 municipios en los que han atendido a 637 personas que se han sometido a pruebas de agudeza visual, refracción completa, motilidad ocular, presión intraocular y evaluación del sistema acomodativo.

Compromiso de continuidad

Las rutas seguirán desarrollándose por la provincia de Zamora e, incluso, en algunos de los municipios a petición de los propios ayuntamientos, se volverá a acudir para seguir prestando servicio. Óscar Iglesias y Javier Moralejo así lo han confirmado, asegurando que “desde el primer momento, nuestro compromiso ha sido llegar a todas las localidades de Zamora por pequeñas que sean para poder prevenir cualquier alteración visual y poder cuidar la salud ocular de sus habitantes, logrando que tengan una buena calidad de vida”.

Asimismo, ambos han agradecido la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora y de cada uno de los Ayuntamientos de la provincia donde la unidad móvil ha estado ya presente. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha destacado “la importancia de acercar los servicios sanitarios a todos los rincones de la provincia, especialmente al medio rural, donde el acceso a determinadas especialidades médicas resulta más complejo”.

En este sentido, Faúndez ha subrayado que “la colaboración con Recoletas Salud en este proyecto es un claro ejemplo de cómo la cooperación público privada puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los zamoranos, garantizando la prevención y la detección temprana de posibles problemas de salud ocular”. Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Diputación Provincial “con todas las iniciativas que ayuden a fijar población, mejoren la atención a nuestros mayores y faciliten que los vecinos de los pueblos tengan las mismas oportunidades y servicios que quienes viven en las ciudades”.