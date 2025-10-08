Moody´s eleva a ‘A3’ con perspectiva estable la calificación crediticia de Eurocaja Rural

ICAL

La agencia de calificación crediticia Moody’s elevó en un escalón la calificación institucional de largo plazo de Eurocaja Rural, situándola en ‘A3’ con perspectiva estable. Del mismo modo, incrementó el ‘rating’ de sus emisiones de cédulas hipotecarias hasta ‘Aaa’, máxima calificación crediticia para cualquier tipo de activo que otorga dicha agencia.

Moody’s destacó de la entidad la “alta calidad” de sus activos, con “niveles históricamente bajos de préstamos dudosos” e inmuebles adjudicados y su “política de concesión conservadora” junto con un “alto nivel” de cobertura del 140,65 por ciento frente a un 69,30 por ciento del sector. Al cierre del ejercicio 2024 la ratio de morosidad se situaba en el 1,62 por ciento, aproximadamente la mitad que la media sectorial, 3,32 por ciento.

Respecto a la solvencia de Eurocaja Rural, la mejora de la calificación se fundamenta en una “capitalización sólida”, con una ratio ‘CET1’ del 20,10 por ciento; una “buena capacidad de generación de beneficios”, obteniendo un resultado después de impuestos de 116 millones de euros en el último ejercicio; y una financiación y liquidez “estables”, respaldadas por una base de recursos gestionados de clientes granular, con 8.741 millones de euros al cierre de 2024, y un “elevado volumen” de activos líquidos.

Según manifestó la entidad en un comunicado recogido por Ical, la valoración de Eurocaja Rural por parte de la agencia de calificación es “muy positiva “y confirma la fortaleza de su modelo de negocio, basado en una “gestión prudente y consistente a lo largo de tiempo” con un modelo de banca omnicanal, que combina la atención personalizada al cliente a través de una amplia red de oficinas ubicada en los territorios donde opera, complementada con su banca digital.

Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en nueve comunidades autónomas, incluyendo Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Andalucía, y 23 provincias de España. Su red comercial supera las 495 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.