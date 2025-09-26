El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, visita las obras de humanización de travesías en la provincia de Segovia

Movilidad ha ejecutado ya el 51 por ciento del presupuesto para obras de ‘humanización’ en travesías

ICAL

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha ejecutado más del 51 por ciento de las obras de humanización en la Comunidad, que cuentan con un presupuesto de 8,6 millones de euros. Así lo detalló el consejero José Luis Sanz Merino durante su visita a las actuaciones realizadas en la travesía de la CL-603 a su paso por Cabezuela (Segovia).

En total, las actuaciones financiadas con fondos europeos y enmarcados en un plan global, llegarán a 30 localidades de Castilla y León, para transformar antiguos tramos de carretera en espacios más seguros, accesibles y adaptados a la vida urbana, tal y como comentó Sanz Merino.

“Las travesías no solo son carreteras, son la puerta de entrada a nuestros pueblos y el espacio que vertebra la vida cotidiana. Con estas obras estamos logrando que sean más seguras, más accesibles y también más agradables para vivir”, destacó el consejero, mientras insistía en que el compromiso de la Junta es que a lo largo de 2025 estén finalizadas todas las intervenciones. “Queremos que los vecinos vean resultados y que los pueblos cuenten con infraestructuras modernas, pensadas para las personas”.

Las obras de humanización incluyen la renovación de acerados, la adecuación de marquesinas y paradas de transporte público, la mejora del mobiliario urbano, la reordenación del tráfico, así como la extensión de aglomerado para reducir el ruido del tráfico en las zonas urbanas.

Obras en Segovia

En el caso de la provincia de Segovia el plan contempla intervenciones en Fuentepelayo, Cantalejo, Cabezuela y Fuenterrebollo, con una inversión global de 974.374,28 euros. Cabezuela presenta ya un grado de avance superior al 95 por ciento, lo que permitirá su próxima finalización. Es esta travesía de la CL-603 en Cabezuela se han acometido mejoras a lo largo de 730 metros de longitud con el objetivo principal de reducir la velocidad y crear un entorno “más cómodo y seguro” para los peatones.

Entre las actuaciones ejecutadas destacan la instalación de radares pedagógicos, pasos de peatones elevados en la entrada y salida del núcleo, la construcción de un nuevo tramo de acera, el fresado y reposición del firme con mezcla asfáltica menos ruidosa, así como la nueva señalización horizontal y vertical. Además, en la parada del autobús de línea regular se instalará un poste-banderola para facilitar el servicio de transporte público.

Las obras de mejora de la travesía de Fuentepelayo (SG-222) están destinadas a reforzar la seguridad en el entorno escolar mediante la instalación de radares pedagógicos, bandas de alerta y un nuevo carril bici que conecta con el colegio. Además, se renovarán aceras y firme, se reordenará el acceso al centro ferial y se instalará una marquesina para la parada de autobús.

En Cantalejo, se actúa sobre 1.800 metros de la SG-205 para calmar el tráfico y proteger a peatones, con bandas de alerta, radares y eliminación de semáforos en desuso. Se ampliarán aceras, se creará una vía de servicio en la zona industrial y se mejorará el firme, favoreciendo una movilidad más segura y ordenada.

Por su parte, en Fuenterrebollo se interviene en la CL-603 con la instalación de radares y bandas de alerta, un nuevo carril bici y la mejora de cruces peligrosos en curvas de escasa visibilidad. También se renovarán las aceras y el firme, y se colocará un poste-banderola para identificar la parada de autobús en la plaza.

Sanz Merino concluyó destacando que estas actuaciones “refuerzan la cohesión territorial y demuestran que la Junta sigue apostando por la modernización de los municipios pequeños y medianos, acercando a todos los vecinos servicios e infraestructuras de calidad”.