El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, participa en la inauguración de la planta PackBenefit.

PackBenefit invierte 28 millones y llega a 150 empleos en su planta de Valladolid

ICAL

La compañía PackBenefit inauguró hoy sus nuevas instalaciones en Valladolid, tras una inversión de 28 millones de euros, con la que duplica su capacidad de producción y pasa de 80 a 150 empleados. El CEO de la empresa, Manuel Guerrero, y el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, protagonizaron la ceremonia, en la que se ensalzó la apuesta de la marca por la “sostenibilidad” en el sector del embalaje (packaging).

Manuel Guerrero remarcó que está al frente a un proyecto “muy emocionante para todos” porque invierten en Castilla y León, crecen e impulsan el mercado laboral. “Hemos aumentado mucho la plantilla porque hemos duplicado la capacidad de producción”, enfatizó en declaraciones a Ical.

Asimismo, incidió en que todas las inversiones se han dirigido hacia un modelo ambiental sostenible para el planeta, a través de envases que están hechos con fibras naturales, que vienen de árboles certificados, una patente de la empresa, una innovación . “Producimos unos envases que son ecosostenibles”, dijo, para destacar su “lucha contra el plástico, que no es buenos para el medio ambiente”. “Estamos poniendo nuestro gran granito de arena en este escenario”, apuntó.

Made in Valladolid

El CEO de PackBenefit ensalzó que un invento hecho en Valladolid, “ahora tiene un resonancia mundial” a través de bandejas moldeadas para alimentaos. “Esto nos permite llegar a muchos más mercados y tener un crecimiento importante desde aquí, desde Valladolid”, enfatizó.

En este sentido, constató que ya llegan prácticamente a toda Europa con su producto, desde Portugal y Francia hasta Polonia y Reino Unido, una presencia europea “muy fuerte” aunque reconoció que en España no venden tanto todavía.

Por su parte, el consejero portavoz de la Junta, que ha colaborado con este proyecto, afirmó que PackBenefit refleja la dirección por la que apuesta Castilla y León, de generación de riqueza y empleo, innovación, desarrollo tecnológico, sostenibilidad y apertura de nuevos mercados en el exterior.

Carlos Fernández Carriedo felicitó a la marca porque exporta al resto del mundo un producto que se inventó en Valladolid, y genera puestos de trabajo, con formación y cualificación, sobre un “trasfondo” de sostenibilidad. Agradeció la “confianza” de la marca por “haber apostado por Castilla y León” e insistió en que la industria representan la dirección en la que “estamos caminando en la Comunidad” para generar empleo innovando y exportando.