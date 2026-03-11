La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, y el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, atienden a la prensa en la Plaza de la Universidad de Valladolid

Podemos condiciona su apoyo al PSOE a la retirada de los proyectos de Indra

ICAL

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, lanzó un mensaje al PSOE y le advirtió de que, “si se da la circunstancia de que es posible formar un gobierno de coalición o de que los votos de Podemos son imprescindibles para facilitar la investidura de Carlos Martínez”, exigirán una “rectificación” y la retirada de los “proyectos armamentísticos y la fabricación de drones suicida en Castilla y León”. Llamas afeó que los candidatos de PP, PSOE y Vox, Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán, coinciden en aprobar estos proyectos.

Acompañado de la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, durante un paseo por Valladolid, Llamas señaló que se trata de “drones kamikaze que van a terminar matando niñas y niños”; y comentó que Podemos-Castilla y León ha recurrido esa declaración de interés prioritario determinada por la Junta. “Es vergonzoso, además, que se utilice el nombre de las universidades públicas de Castilla y León para legitimar proyectos armamentísticos”, comentó, para añadir que “no se puede permitir que se vaya a convertir a Castilla y León en un territorio de muerte, que se vayan a impulsar fábricas de la muerte en la Comunidad”.

Igualmente, recordó que el ‘No a la guerra’ es “patrimonio de la sociedad española” y rechazó su “instrumentalización para ganar votos mientras cuelan por la puerta de atrás proyectos armamentísticos que van a vulnerar sistemáticamente los derechos humanos”. En este sentido, apuntó que la formación “fiscalizará” al Gobierno autonómico “también en campaña electoral”, porque esos planes armamentísticos “se han impulsado y acelerado”, dijo, durante la campaña electoral, “sin un debate abierto a la ciudadanía”.

En la misma línea se posicionó Ione Belarra, quien reiteró que el ‘No a la guerra’ es uno de los «principales patrimonios democráticos y forma parte del ADN pacifista de nuestro pueblo”. Recordó que en una fecha “tan señalada como el 11M”, cuando se cumplen 22 años años de los atentados terroristas de Madrid, es “triste tener que volver a levantar la bandera y la pancarta del ‘No a la Guerra’”. “Nosotras lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario. No puede quedarse en un mero discurso, tiene que escribirse y plasmarse con “políticas concretas” en el BOE.

Belarra manifestó que el Ejecutivo central “decidió ayer continuar con ese rearme criminal, con 1.300 millones de euros adicionales para el Ministerio de Defensa, que es dinero que en vez de destinarse a hospitales, a escuelas o a una vivienda pública, se dirige a seguir alimentando la carrera armamentística y las guerras que están sembrando el terror en todo el mundo”.

“Pensamos que eso no representa a la ciudadanía de nuestro país, no representa a la ciudadanía de Castilla y León y es absolutamente contrario a impulsar proyectos como los drones kamikaze de la mano de empresas que están acusadas de vulnerar los derechos humanos”, anotó Belarra, quien consideró que “esto no es lo que quiere la ciudadanía de Castilla y León, que es una tierra de paz”.

“Último contra el penúltimo”

Igualmente, reprochó que “están enfrentando al último contra el penúltimo”. “Le están diciendo a la gente que si quiere comer aquí, que si quiere tener un sueldo decente aquí, entonces el negocio tiene que ser que haya víctimas inocentes y guerras en cualquier lugar del mundo”, sostuvo; y añadió que “todo el mundo ve que el negocio armamentístico vive de las guerras, y si tú fabricas drones kamikaze los tienes que vender”.

Belarra contrapuso estas políticas contra las que “quiere la gente aquí, construir una sociedad de paz, en la que se pueda vivir en Castilla y León, en la que haya buenos servicios públicos, buena sanidad pública, que no se cierren los consultorios rurales, que haya buenos servicios educativos, lo contrario de lo que están haciendo, que es construir un modelo productivo basado en las guerras y basado en la carrera armamentística”.

También señaló que el Gobierno “está llegando tarde” a enfrentar las consecuencias económicas de esta “guerra ilegal que ha lanzado Donald Trump apoyándose en la opinión de su yerno, de un promotor inmobiliario y de un presentador de televisión”. “Esas son las manos en las que estamos. Esa es nuestra alianza militar. Porque formar parte de la OTAN es estar en esa alianza militar”, criticó Belarra, quien exigió “romper inmediatamente la OTAN” y que “se tomen medidas a través del plan anti Trump” que ha propuesto Podemos “para controlar el precio de los alimentos”.

Además, propuso “topar el precio de los alimentos, de la energía y de las hipotecas a tipo variable”, así como “bajar los alquileres por ley”. “No sé qué más datos necesita el gobierno para actuar y poner en marcha ese plan anti Trump que nos prepare para un mundo muy incierto, recuperando el control público de la economía a través de la construcción, de empresas públicas, de energía, de banca, de alimentación que garanticen derechos porque, no podemos dejar la garantía de derechos en manos privadas en estas circunstancias”, declaró.

Por último, se refirió a la ronda de contactos iniciada por el Gobierno para este plan y comentó que ya le han transmitido al Gobierno, “en público y en privado” todos estos planteamientos.; y es la única formación política que “ya ha registrado una proposición de ley en el Congreso para llevar a la práctica ese plan”.