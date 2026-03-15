Pollán advierte de que Vox «influirá determinantemente» en las políticas de la Comunidad

David Herrero / ICAL

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, resaltó que su formación “ha roto el techo” de apoyo, tanto en España como en la Comunidad, al lograr más de 231.000 votos en Castilla y León, y dijo que hoy es un día para celebrar, pero advirtió que mañana será el momento de “trabajar y hacer valer los votos de los castellanos y leoneses”, porque “influirán de manera determinante en las políticas que se apliquen en la Comunidad”. “Algunos tendrán prisa en repartirse sillones, nosotros por cambiar las cosas”, dijo.

Pollán compareció en el Hotel AC Palacio de Santa Ana de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) donde valoró los resultados de Vox, que logra 14 procuradores, uno más que en 2022. Afirmó que Vox es una “realidad consolidad” pese a que “nos daban por muertos”, razón por la que remarcó que “van a influir de manera determinante” en Castilla y León, ya que la “ola se sentido común es imparable”, subrayó ante afiliados y los cabezas de lista por cada provincia.

“No os vamos a decepcionar. Tenedlo claro”, trasladó a los votantes, dado que recalcó que, a partir de mañana, se pondrán “a trabajar y hacer valer los votos”. “Vamos a cambiar las cosas, pero medida a medida, partida a partida y con plazos y garantías estrictas”. No vamos a decepcionar a los castellanos y leoneses», subrayó.

Pollán, que comenzó su intervención trasladando una felicitación al candidato ‘popular’, Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria, destacó que hoy se ha demostrado que Vox es un proyecto que está “al servicio de los españoles” frente a las “mentiras del bipartidismo”.

De esa forma, enfatizó que “sólo responden ante los españoles y se trabajará para logra una España mejor”, por lo que reconoció que hoy es el día de celebrar este “resultado histórico”, que pertenece a “todos los que han puesto su granito de arena y han confiado en Vox”.

Además, Carlos Pollán quiso trasladar un mensaje de agradecimiento personal al presidente de Vox, Santiago Abascal, al que consideró como el “político que ha levantado de la nada el mejor partido de España”, además de ser el “más atacado por los medios y el resto de partidos”, aunque, a diferencia, es el “más querido por los ciudadanos durante la campaña”, dijo, “Qué sigan con sus mentiras y ataques, que Vox seguirá en la calle escuchando los problemas de la gente”, aseveró.

Recalcó que es el “mejor resultado de Vox hasta ahora”, al señalar que han aumentado el número de votos en comparación con hace cuatro años. “Hay que estar contentos, porque la ola del sentido común es absolutamente imparable”, sentenció.