Pollán anima a «diferenciar» periodismo de publicidad institucional

Vicente Ladislao / ICAL

El presidente de las Cortes autonómicas, Carlos Pollán, destacó hoy la importancia de analizar “la influencia del periodismo en el momento que estamos viviendo” y de diferenciar “lo que es el ejercicio periodístico de la utilización de determinadas administraciones de la publicidad institucional”.

“Se le llama el cuarto poder desde hace mucho tiempo, pero hoy podremos escuchar voces muy autorizadas sobre este tema”, apuntó antes de su participación en Salamanca en el primer Campus Denaes Castilla y León, organizado por la Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española, una jornada de reflexión sobre el papel del periodismo en la sociedad y su relación con el poder político y la verdad informativa. El encuentro tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Salamanca y contó con la colaboración de Vox Castilla y León.

Por su parte, el director de la Fundación Denaes, Iván Vélez, explicó que el campus se articuló en torno a dos mesas redondas con la participación de periodistas “de amplia trayectoria” como Javier García Isaac, Unai Cano, Antonio O’Mullony o Rebeca Crespo, en las que se abordaron “las relaciones entre el poder, el periodismo y la veracidad informativa”. Según dijo, el objetivo era “indagar en las conexiones entre el periodismo y la verdad, entre el periodismo y el poder, algo que los propios medios tienen muy presente”.

Vélez agradeció la acogida de la ciudad y subrayó que Salamanca “es un sitio excepcional donde ha habido periodistas de altísimos vuelos”. “Siempre que vengo, me acuerdo de Unamuno”, añadió.

Durante la presentación, el presidente de Vox Salamanca y viceportavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes, Carlos Menéndez, agradeció la presencia de la Fundación y defendió la oportunidad de tratar “un tema muy pertinente en los tiempos actuales”. “Hemos visto en los últimos años ciertos malentendidos respecto al mensaje que traslada Vox en determinados medios y, más recientemente, cómo el poder intenta utilizar a los medios de comunicación”, apuntó.

Menéndez aludió además a la reciente sesión plenaria de las Cortes en la que Vox planteó “qué puede pretender un partido de poder como el PP en Castilla y León cuando, ante la gestión de una crisis como la de los incendios de este verano, en solo 15 días formaliza 320 contratos de publicidad”. “Solo esa pregunta debería despertar la curiosidad y remover alguna cabeza”, señaló.

El campus, abierto al público, incluyó espacios para la participación y el debate con los asistentes, y abordó desde una perspectiva crítica la función de los medios como “poder fáctico” en la construcción de la opinión pública.