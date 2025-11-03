Pollán pide dignificar la figura del empresario y que emprender «no sea una carrera de obstáculos»

ICAL

El presidente de las Cortes y la Fundación Castilla y León, Carlos Pollán, abogó hoy por dignificar la figura de los empresarios como una de las claves para impulsar el emprendimiento entre los jóvenes leoneses.

Así lo dijo durante la presentación de la tercera edición del proyecto CEL Emprende, impulsado con el Círculo Empresarial Leonés con el objetivo de acercar el mundo de la empresa a los estudiantes de Formación Profesional de la provincia, más de 7.000.

“No soplan buenos vientos para el emprendimiento. No por falta de ganas, sino por falta de condiciones de posibilidad. Emprender en España se asemeja, cada vez más, a una carrera de obstáculos. La prueba es el desprestigio que, de un tiempo a esta parte, ha sufrido la figura del empresario, hasta el punto de que muchos profesionales ocultan su ocupación, como si la sola denominación de empresario fuese un tipo penal», dijo durante el acto de presentación del programa, junto al presidente del CEL, Julio César Álvarez.

Pollán cree que es necesario encontrar un “equilibrio” entre la libertad y la regulación. “No abogo ni por reducir las reglas del juego a la ley de la selva, ni por reglamentar la actividad hasta el más mínimo detalle. Lo que necesitamos es una restauración masiva y urgente del sentido común, tanto en la empresa como en la política, en la administración y, en general, en cualquier ámbito de la vida”, dijo.

El presidente de la Fundación Castilla y León hizo memoria para recordar que este convenio para sacar adelante el programa surgió de una idea del CEL. quien apostó por un concurso para impulsar el emprendimiento entre los jóvenes de la provincia.

Tres años después Pollán cree que “tanto el CEL como la Fundación de Castilla y León tenemos motivos, si no para la autocomplacencia, sí para la satisfacción por la propuesta hecha y por la respuesta dada. Hemos puesto de nuestra parte para que los estudiantes de Formación Profesional sepan qué es, y lo que cuesta, llevar una idea del PowerPoint a la realidad, la dura realidad», indicó.

Por su parte Julio César Álvarez destacó que es muy importante dar continuidad a este proyecto. «Agradecemos el respaldo de la Fundación de Castilla y León y confiamos en que siga apoyando esta iniciativa, porque es fundamental seguir sembrando la semilla del emprendimiento: los empresarios del futuro están hoy en las aulas”.

“Queremos fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos de FP y sus habilidades para convertir ideas en proyectos viables de negocio”, dijo el presidente del CEL. “El FP para el empresariado es de vital importancia”, añadió.

Por su parte el director provincial de Educación, Alberto Natal, señaló que estas iniciativas “ponen más en valor, si cabe, la importancia de la Formación Profesional, siendo esta una de las apuestas de la Consejería de Educación”.

La tercera edición de CEL Emprende va dirigida a los más de 7.000 estudiantes de FP en la provincia de León, quienes podrán presentar sus ideas de negocio, estrategias de desarrollo y previsiones presupuestarias. El jurado seleccionará los proyectos más destacados atendiendo a su viabilidad técnica y económica, grado de innovación, capacidad de creación de empleo y originalidad.

El proyecto ganador recibirá un premio de 6.000 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá 3.000 euros y el tercero, 2.000 euros. Además, ambos equipos contarán con asesoramiento gratuito por parte de empresas asociadas al CEL y el acompañamiento de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), una asociación integrada por empresarios veteranos que brindan apoyo a emprendedores y pymes.

En la última edición, resultó ganadora la iniciativa ‘Japonitos’, creada por Gabriela Martínez, centrada en la producción y venta de un snack saludable de estilo nikkei.

Hasta el 18 de diciembre, representantes del Círculo Empresarial Leonés recorrerán la provincia para fomentar la participación de los estudiantes. Los proyectos podrán presentarse entre el 31 de marzo y el 10 de abril de 2026, y el fallo del jurado se dará a conocer el 30 de abril de 2026.