Puerta del Campo, premio mejor empresa cooperativa de Castilla y León

J.M.A. / ICAL

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, anunció hoy que la segoviana Puerta del Campo es la ganadora del premio a la mejor empresa cooperativa de Castilla y León, tal y como será mañana publicado en el Bocyl, de cara a la entrega de galardones que se celebrará en el Casino de Salamanca el próximo día 10 de noviembre.

Precisamente en la capital del Tormes, durante la inauguración de la nueva tienda de la cooperativa charra PorSiete, ubicada en la avenida de Los Cedros, es donde García aprovechó para mencionar el resto de premiados en la decimosexta edición de unos premios convocados cada año por la Junta para dar a conocer a la sociedad los valores de la economía social y reforzar la importancia de un sector fundamental en el desarrollo económico y social de la Comunidad.

Así, la burgalesa Bureba Ebro se impone como mejor iniciativa cooperativa, la vallisoletana Ingemolid es reconocida en el Casino de Salamanca dentro de la categoría de mejor empresa con otras formas jurídicas de economía social, mientras que el palentino Ireneo Cuesta Modinos es la persona distinguida por su contribución al desarrollo del cooperativismo y la economía social.

García incidió en que el cooperativismo y el resto del sector de la economía social de Castilla y León ha demostrado su capacidad para generar empleo “de calidad” y estructuras empresariales competitivas, gozando de su propio espacio en los mercados. “Estas empresas se han mostrado como instrumentos eficaces para ofrecer posibilidades de empleo a las personas que tienen vocación emprendedora colectiva, y a las que tienen mayores dificultades para conseguir el mismo, constituyendo un claro elemento para favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, siendo por tanto una forma distinta de hacer economía”, añadió.

Estos premios al cooperativismo y la economía social tienen su origen en el Decreto 35/2006, de 25 de mayo, por el que se crean estos premios, y tienen como finalidad reconocer y premiar la gestión llevada a cabo por las empresas del sector y la labor de las personas y entidades vinculadas al cooperativismo y a la economía social en favor del desarrollo y difusión de ambos.

Congreso de entidades

Desde ese mismo día, y hasta el miércoles 12 de noviembre, la consejera recordó que se celebrará en la ciudad el segundo Congreso Internacional de Economía Social de Castilla y León que tiene como objetivo poner en valor “el papel estratégico de la economía social y de las empresas que, con su compromiso diario, generan empleo, impulsan la economía y aportan un indiscutible valor social”.

El congreso promovido por la Junta de Castilla y León, y organizado por la Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de Castilla y León (Asecyl), se desarrollará bajo el lema ‘Somos inteligencia no artificial. Somos Economía Social CYL’ y se configura como un foro único para la reflexión y el debate sobre los principios y retos del sector, contando con la presencia de destacados expertos nacionales e internacionales y contribuirá a reconocer, consolidar y potenciar el crecimiento que está experimentando la economía social en la Comunidad.