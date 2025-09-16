Renault estrena coche: sale al mercado el 4 E-Tech eléctrico van

ICAL

El Renault 4 E-Tech eléctrico van sale a la venta con unos precios que parten de los 23.954 euros antes de impuestos y sin incluir posibles ayudas públicas para la versión ‘autonomía urbana’ y de 26.284 euros para la ‘autonomía confort’. Este modelo está disponible con dos opciones de motorización y batería para adaptarse a todas las necesidades, según informó hoy la compañía en un comunicado recogido por Ical.

Asimismo, ofrece el estilo y confort de un turismo a la vez que perpetúa el pasado del furgón Renault 4F (que ofrecía una capacidad de carga de 300 kilos). Por ello, el fabricante destaca que es una opción “ideal” para profesionales que transportan objetos y herramientas, repartidores de última milla en zonas urbanas, así como para conserjes, empresas de servicios, compañías de alquiler y flotas corporativas. Además, se ha homologado como vehículo N1 y no es posible transformarlo en M1 (turismo).

En ese sentido, sustituye los asientos traseros y cinturones por un suelo reforzado de plástico con un panel de retención de carga y ganchos de sujeción. El espacio de carga se incrementa a 940 dm³ según la norma VDA (1.045 litros), incluyendo un compartimento bajo el suelo de 36 dm³ VDA (55 litros), ideal para guardar el cable de carga. La carga útil alcanza hasta 375 kilos y la longitud de carga es de 1,2 metros. Opcionalmente, se puede instalar una rejilla para separar el habitáculo del área de carga. También puede equipar una cubierta para el equipaje, alfombrilla antideslizante o una función para desactivar la apertura de las ventanas y puertas traseras.

Los vehículos son transformados por Qstomize en la fábrica Ampere de Maubeuge (Francia, ElectriCity), donde se fabrica Renault 4 E-Tech eléctrico van. Esta filial de Renault, creada hace casi 40 años para responder a las necesidades específicas de clientes particulares y profesionales, está especializada en la personalización y transformación de vehículos, incluyendo vehículos comerciales ligeros, turismos adaptados para personas con movilidad reducida, coches de autoescuela, vehículos policiales y otros usos especializados.

La versión van de Renault 4 E-Tech eléctrico se ofrece con dos combinaciones de motorización y autonomía, la urbana -motor de 90 kW (120 CV) asociado a una batería de 40 kWh para una autonomía de hasta 308 km WLTP-, y la confort -motor de 110 kW (150 CV) con batería de 52 kWh para una autonomía de hasta 409 km WLTP-.

Ambas incluyen un cargador bidireccional de 11 kW en corriente alterna (AC), además de un cargador en corriente continua (DC) de 80 kW para la batería de 40 kWh y de 100 kW para la de 52 kWh. La carga de la batería del 15 al 80 por ciento con el cargador AC de 11 kW toma tres horas y 13 minutos para la batería de 52 kWh y dos horas y 37 minutos para la de 40 kWh. Con el cargador rápido de corriente continua ambas baterías se cargan del 15 al 80 por ciento en solo 30 minutos.