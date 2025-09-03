Sacyl sigue a la búsqueda de especialistas en Medicina de Familia y Pediatría con un plan de fidelización

ICAL

La Gerencia Regional de Salud lanza una ‘repesca’ de su programa de fidelización y cobertura asistencial de este año que incluye 374 contratos para Medicina de Familiar y Comunitaria, Pediatría y una serie de especialidades hospitalarias. De esta forma, trata de captar residentes que acaben de finalizar su periodo de formación con una oferta de trabajo de tres años, que incluye además incentivos profesionales y económicos.

De esta forma, los nuevos sanitarios pueden presentarse a esta segunda convocatoria hasta el día 11 de septiembre, puesto que la Consejería de Sanidad prevé realizar la adjudicación de contratos y los nombramientos en un acto telemático en la plataforma Teams a partir de las 10 horas del 30 de septiembre.

Asimismo, Sacyl oferta 171 plazas en especialidades hospitalarias, así como otras tantas para Medicina Familiar -61 rurales- y 32 en Pediatría, todas en centros de Atención Primaria. En esta ocasión, se ha priorizado a los hospitales de nivel uno y dos, así como la modalidad rural. Su objetivo era facilitar la cobertura de plazas de especialistas en zonas donde existen dificultades para encontrar profesionales, con el fin de garantizar la asistencia a toda la población.

En el caso de las plazas de Medicina Familiar, se ofrecen 15 en el Área de Ávila, siete en la modalidad rural en Arenas de San Pedro, Piedrahíta, Sotillo de la Adrada y Burgohondo; 39 en Burgos, de las que 15 son para Medina de Pomar, Villarcayo, Valle de Tobalina, Espinosa de los Monteros, Quintanar de la Sierra, Roa de Duero, Aranda de Duero Rural y los puntos de atención continuada de este municipio y Miranda de Ebro; 15 en el Bierzo -dos rurales en Bembibre y Villablino-, y 19 en León, con cuatro rurales en la Ribera del Órbigo, Sahagún Astorga II y Santa María del Páramo.

Asimismo, Sacyl incluye 15 plazas de Familia en Palencia, con dos rurales en Guardo y Saldaña; y 13 en Salamanca, con ocho rurales en Béjar, Linares, Miranda del Castañar y Aldeadávila, La Alberca, Lumbrales y Fuenteguinaldo; 16 en Segovia, con once rurales en Cantalejo, Carbonero el Mayor, Cuéllar, Fuentesaúco, Nava de la Asunción, Riaza y Segovia Rural; cinco en Soria, con una rural para Ólvega; 13 en Valladolid éste, con dos rurales para Peñafiel e Íscar; seis en Valladolid oeste, con una rural para Villalón y 14 en Zamora, con ocho rurales en Aliste, Alta Sanabria, Benavente Norte, Benavente Sur, Tábara, Carballeda y Toro.

En cuanto a la Pediatría en Atención Primaria, se ofrecen dos plazas en Ávila en Sotillo de la Adrada y Lanzahíta-Candeleda; tres en Burgos -área-; siete en el Bierzo, para Bembibre, Cacabelos, Fabero, Ponferrada III, Villablino, Villafranca del Bierzo y Puente Domingo Flórez-Toreno, seis para León en Santa María del Páramo, San Andrés del Rabanedo, La Bañeza, Cistierna-Riaño, Valderas-Sahagún-Mansilla y área; dos para Palencia en Villamuriel y zona urbana; cuatro para Salamanca -área-; dos para Segovia en Cantalejo y San Ildefonso; uno para Soria -área-; tres para Valladolid en Íscar, Peñafiel y Olmedo-Mojados, y dos para centros urbanos de Zamora.

Este año, como novedad, una parte de las plazas de Medicina de Familiar y Comunitaria pertenecen a la modalidad de plazas específicas del ámbito rural, que van dotadas de incentivos a mayores como estancias formativas en el extranjero. Estos incentivos también van destinados a la modalidad de fidelización en Pediatría, que este año se realiza en su totalidad en centros de atención primaria.

Respecto a las 34 especialidades hospitalarias incluidas en el programa de fidelización, destacan los 16 contratos para Anestesiología y Reanimación y de Radiodiagnóstico; 13 en Cardiología, once en Oncología Médica y tres en Oncología Radioterápica, y las once para las urgencias hospitalarias. Igualmente, por número, el Hospital del Bierzo suma 14 propias; Zamora, 16; Soria, 15 y Ávila, 14.

Además, algunos puestos son compartidas entre los hospitales más pequeños y los grandes para hacerlos más atractivos para los profesionales. Así para Ávila y Salamanca se plantean once; cinco para Salamanca y Burgos; cinco en el Santos Reyes y el de Burgos; una entre el Bierzo y Burgos y ocho entre el Bierzo y León; dos entre Palencia y el Río Hortega de Valladolid y una entre Palencia y el Clínico de Valladolid; dos entre Segovia y el Río Hortega; cuatro entre Soria y el Río Hortega, y una entre Medina del Campo y el Clínico de Valladolid.

Primera oleada

En julio, Sacyl adjudicó un total de 223 contratos de fidelización, de los 539 que había ofertado a principios de junio, por lo que logró cubrir en una primera convocatoria el 41,37 por ciento de media. En concreto, se otorgaron 169 plazas en los hospitales y 48 en Atención Primaria, además de seis en enfermería, si bien se había ofertado 294 en los centros hospitalarios y 245 en Primaria.

El número de adjudicaciones en los centros con una mayor necesidad asistencial, todos los hospitales de nivel uno y dos -los de menor tamaño-, fueron 110, y 59 en los hospitales nivel tres y cuatro (total 169 adjudicaciones). Por tanto, en 2025 se fidelizó en los hospitales menores el 65 por ciento de las plazas.