Sánchez apela al voto «progresista» frente al «odio de Abascal» y el «tedio de Mañueco»

Elena F. Gordón / ICAL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó hoy a concentrar el voto progresista el próximo domingo para conseguir que el candidato socialista llegue a la Presidencia de la Junta. “Que todos los progresistas voten a Carlos Martínez aunque hayan votado a otras opciones. Ahora, a Carlos, para ganar gobernar y seguir avanzando de la mano de España”, pidió.

Sánchez, que participó en el acto de cierre de campaña del PSOE celebrado en una abarrotada Cúpula del Milenio, a la que muchos asistentes no pudieron entrar, insistió en “concentrar el voto en quien puede ganar y gobernar”. “No más tedio de Mañueco ni mas odio de Abascal, sino cambio, el de Carlos Martínez y las siglas del PSOE”, subrayó.

En sus referencias a los gobiernos del PP al frente de la Junta mencionó que considera “una vergüenza que, habiendo firmado dos pactos de Estado, Mañueco haya estado 15 años sin adaptar la Ley de Violencia de Género al marco jurídico de Castilla y León. Eso no es tedio, es una posición política”, remarcó. También se refirió a la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno central mientras, dijo, “Mañueco, con la ultraderecha, aprobó una mal llamada Ley de Concordia, que frenó el Gobierno de España” y añadió que “el señor Mañueco, con la ultraderecha, propuso que las mujeres que iban a abortar tuvieran que escuchar antes el latido del feto”. “Las mujeres de Castilla y León son las que te van a hacer a ti presidente y van a apostar por un partido feminista como es el PSOE”, le dijo al candidato.

Todavía en clave autonómica, manifestó que el PP “no ha podido o querido crear un sentimiento de Comunidad, “de proyecto compartido” que sí tiene Carlos Martínez. En el aspecto económico afirmó que “el señor Mañueco ha vivido en la abundancia gracias al Gobierno de España, que ha incrementado en un 38 por ciento la financiación autonómica” y que, a su juicio, ha redistribuido los frutos del crecimiento económico mientras la Junta se ha dedicado a “derivar pacientes a la sanidad privada y privatizar muchos servicios públicos”.

Guerra en Irán

El presidente del Gobierno dedicó buena parte de su intervención a la guerra de Irán. “España reivindica la paz y la derecha reivindica a Aznar. Nuestro ‘no a la guerra’ y ‘sí a la paz’ es lo que quieren la mayoría de españoles y ése es el proyecto que enarbola Carlos Martínez” dijo aplaudido por los presentes, entre ellos los ministros Ana Redondo y Óscar Puente. “El futuro siempre da la razón al progreso. Hace 23 años Zapatero nos enseñó cómo ganar a la mentira. Vamos a cambiar esta tierra de la mano de Carlos y de la mano del Gobierno de España” remarcó y devolvió los elogios que le dedicó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que le precedió en el uso de la palabra y de quien dijo que “siguen el ejemplo” .

“Para algunos ser patriota es servir a intereses ajenos. Estos que dicen sí a la guerra no son los que van a pagar la calefacción en Valladolid ni el tractor en León”, afirmó antes de señalar que “ser patriota es arrimar el hombro”. “Esta guerra es un gran error. Nosotros elegimos soberanía nacional frente al servilismo, paz” manifestó, a la vez que aseguró sentir “mucho orgullo de ser español” y por estar del lado del derecho internacional y en contra de la guerra de Irán, “porque solamente va a traer sufrimiento, dolor y situaciones económicas que va a haber que afrontar”.