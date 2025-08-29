Segovia acoge del 12 al 14 de septiembre la XXVIII Feria de la Mujer Rural, organizada por FEMUR

La Federación Española de la Mujer Rural (FEMUR) volverá a visibilizar y poner en valor el trabajo de la mujer rural en la vigésimo octava edición de su Feria Internacional de la Mujer Rural PRONATURA. Un certamen que tendrá lugar del viernes 12 al domingo 14 de septiembre en la plaza Mayor de Segovia, en una edición especial ya que es la última que se celebra y con la que se cierra un ciclo de casi tres décadas en las que el certamen de FEMUR ha servido de escaparate a los productos naturales y los trabajos artesanales de las mujeres de todos los rincones del mundo, impulsando su independencia y la igualdad.

Para inaugurar el certamen se contará en esta edición especial los representantes de las empresas que apoyan a las mujeres rural es impulsando esta cita: Drylock Technologies, Naturpellet, IE University y Caja Viva Caja Rural. La feria repite este año ubicación, como ya hiciera en sus primeras ediciones a finales de los 90, contando con medio centenar de expositores. Allí, además de los puestos de artesanía y alimentación se podrá disfrutar de un completo programa de actividades con exhibiciones, actividades lúdicas, musicales y ponencias.

Muñecas, telas decorativas, turbantes, diademas, cosmética natural, sombreros, monederos de Pita… serán algunos de los más de 1.600 productos tradicionales que se exhibirán en la feria. A ellos se sumarán expositores de alimentación: encurtidos y empanadas, miel y velas, conservas de pescado, garrapiñados, pan de higos y frutas deshidratadas… y en esta edición

no se contará finalmente con la pulpeira Pepita.

La feria nació en 1998 como una apuesta decidida por activar la economía y el empleo de las mujeres rurales, conseguir así su pleno empoderamiento y luchar por la Igualdad y su independencia. Los impulsores junto a FEMUR de aquella primera edición fueron el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Instituto de la Mujer, la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Loyola de Palacio y la presidenta de la Fundación Promoción Social, Pilar Lara. “Ellas fueron las encargadas de inaugurar la feria que supuso un importante acontecimiento para las artesanas rurales ya que por primera vez en España se realizaba una feria internacional para promocionar los productos naturales y artesanales elaborados por ellas”, ha dicho la Presidenta Nacional de Femur, Juana Borrego.

“La muestra, de carácter internacional, tuvo un gran valor comercial demostrando que los alimentos y productos artesanales daban el primer paso para conquistar el mundo”, ha apuntado Juana Borrego. Ha destacado como FEMUR ha sabido capear todas las dificultades que han ido surgiendo a lo largo de estas décadas para sacar adelante su feria, que se ha convertido en la feria de todos. “Con esta 28 edición la feria llega a su fin y nuestras mujeres cuentan ya con muchos certámenes en los que mostrar sus productos, aunque no sean certámenes de carácter internacional y exclusivos para los trabajos de la mujer rural como este”, ha concluido. Eso sí ha dejado abierta la puerta a que la cita pueda regresar si las mujeres artesanas así lo

demandaran.



Programación

La feria abrirá sus puertas el viernes, 12 de septiembre a las 12.00 horas y podrá visitarse hasta el domingo en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Así lo ha detallado la Secretaria General de la Federación, Elena García durante la presentación. Ha destacado entre las actividades una mesa redonda el sábado, a las 16.00 horas en el Restaurante José bajo el título ‘La mujer en el mundo rural’ y una ponencia el domingo, en el mimo lugar y hora, sobre las ‘Tradiciones de Cuba’.

La música tradicional resonará las tres jornadas con el grupo Tanami. Además, el sábado, a las 18.30 horas, llegará la actuación internacional de Sonia Fausto y los mariachis, y el domingo, a la misma hora, será el turno de los ritmos nacionales con el dúo de bolero y Jazz de Natalia Baeza y Jesús Parra.

Elena García, ha destacado cómo FEMUR “ha seguido luchando por dar voz y visibilizar el trabajo de las mujeres rurales, a pesar de las trabas y adversidades que ha tenido que superar en estos 28 años”. FEMUR cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en la organización de una de sus principales actividades anuales. También de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Segovia, en el apartado institucional y Dry Lock, IE University, Naturpellet, Restaurante José y Caja Viva Caja Rural en el empresarial.