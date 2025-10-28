El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, participa en la firma del protocolo de colaboración entre Sodical e inversores privados para impulsar la financiación empresarial.

Sodical firma un protocolo con cinco familias empresarias que contempla 200 millones de inversión en cuatro años

ICAL

Cinco familias empresarias vinculadas a Castilla y León suscribieron hoy un protocolo de colaboración “único en España“ con Sodical para impulsar con 200 millones de euros durante los próximos cuatros años, la financiación con capital riesgo de proyectos industriales que generen riqueza en la Comunidad. Estos fondos, 75 millones del ente público, y 125 de estas sociedades de capital, permitirán una inversión inducida que podría rondar los 800 millones de euros.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que presidió la firma, se felicitó porque “reconocidos empresarios en la Comunidad, con una larga trayectoria al servicio de Castilla y León, dan un paso más y no solo apuestan por sus propios proyectos sino por otros de emprendimiento donde participarán, donde ven capacidad de poner fondos y recursos para crecer así como su experiencia”.

El acuerdo suscrito por la directora general de Sodical, María Carmen Sanz, incorpora cinco sociedades de inversión privada vinculadas a la Comunidad: 3-Gutinver (Gerardo Gutiérrez); Eguía Group (Félix Eguía); Govera Inversiones (Ginés Clemente); Orilla Asset Management (Francisco López), y Vigainvest (Jesús Astorga), como recoge Ical.

Carriedo recordó que Sodical ofrece financiación a través de su participación empresarial a través de créditos participativos o capital con el objetivo de impulsar el crecimiento o el desarrollo de nuevos proyectos, y ahora dan un paso más con “empresas y familias que quieren comprometerse con esta tierra” a través de este instrumento para afrontarlo de forma “más eficaz”.

El consejero portavoz destacó que el acuerdo está abierto a más incorporaciones y puso de relieve la “flexibilidad” de este instrumento, ya que serán los fondos inversores los que decidirán en qué medida y de qué forma participar con su capital, en qué sectores, dónde o con qué finalidad desde proyectos nuevos, star up, o crecimiento de empresas consolidadas con nuevos planes. Se canalizarán los proyectos a través de la Plataforma Financiera, las prospecciones internacionales, empresas tractoras o los propios inversores, que podrán optar a esa financiación, a subvenciones o a fondos de Iberaval o Sodical.

Carlos Fernández Carriedo también remarcó que tan importante como la aportación de recursos propios de estos fondos privados, es la “experiencia e ilusión” de los empresarios al frente, que irán decidiendo según su interés por qué proyectos se decantan.

“Una auténtica necesidad”

Por su parte, Ginés Clemente, en representación de las empresas y familias firmantes, destacó que con este acuerdo dan “un paso más en su compromiso con esta tierra”. “Somo empresas de aquí, de la tierra”, recordó, para constatar que fueron “muy pequeñitos y han ido creciendo” y ahora creen que tienen que “dar el paso de ayudar, de participar en lo que es una auténtica necesidad de la economía, que es el crecimiento de las empresas, pymes sobre todo”. “El principal objetivo de las pymes debe ser dejar de serlo”, aseguró.

El empresario mirandés remarcó que no sólo aportarán recursos a esta “idea fantástica” del Gobierno regional, sino “toda” su “experiencia acumulada estos años al servicio del crecimiento de la economía”. “Nos hemos subido todos rápidamente a este tren, queremos aportar nuestros recursos económicos y también nuestra experiencia e ilusión”, resumió.

Clemente sentenció que “es lo mejor” que pueden ofrecer “para ayudar a crecer el tejido empresarial” y hacerlo más sostenibles. “Hacer más grandes y competitivas a las empresa es hacerlas más sostenibles y es hacer más sostenibles los puestos de trabajo”, zanjó.

Movilizar ahorro

El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, precisó que desde Sodical gestionan siete programas distintos para cooperación empresarial, de los que se pueden aprovechar desde start up a proyectos del agroalimentario, tecnológicas, farma, energías renovables o cualquier otro sector.

Explicó Tobalina que las operaciones se suelen suscribir con una permanencia de cuatro año año, pero se pueden prorrogar otros cuatro, y se suscriben participaciones en un rango desde los 7.000 a los cinco millones de euros. Con esta firma, aseguró, “atraemos ahorro a proyectos empresariales de Castilla y León”.

Tobalina recordó que entre 2017 y 2025, se han formalizado 286 operaciones, movilizando una inversión total en proyectos de 1.418,6 millones de euros, de los cuales 384,1 millones correspondieron a la inversión directa de Sodical. Esas inversiones, dijo, han permitido la creación o mantenimiento de 27.155 empleos.