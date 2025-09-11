Suárez destaca el retorno a algunos pueblos de la provincia de Burgos y el incremento en los padrones

M.L.Martínez / ICAL

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, defendió hoy que la provincia burgalesa tiene “una salud muy aceptable”, cuenta con “un presente prometedor” y, sobre todo, con “un futuro y un pasado enorme”, dijo, “que no quita para que haya que ver por dónde vienen las amenazas”, frente a la “visión tenebrosa y oscura” que dibujó Vox si bien, reconoció, “hay muchas cosas que se pueden corregir”.

De esta forma respondió al portavoz del grupo provincial Vox, Ángel Martín, en su intervención en el debate sobre el Estado de la provincia que se celebró hoy en el salón de plenos durante dos horas y media. En este marco, Suárez -quien coincidió en esta defensa con la portavoz socialista Nuria Barrio- subrayó que Burgos es “una provincia de oportunidades, de presentes, de futuro y de un pasado enorme”. “Creo que esto va bien”, exclamó, al tiempo que reconoció que “hay muchas cosas que se pueden corregir”.

El presidente de la institución provincial tampoco compartió la visión del bipartidismo realizada por el portavoz del grupo Vox y aseveró que “cuando ha habido bipartidismo puro y duro, este país, esta Comunidad, esta provincia ha avanzado en mucho” frente a que “cuando han entrado los populismos a condicionar la acción de gobierno de los partidos hegemónicos, es cuando todo ha ido un poco al carajo”.

Suárez hizo mención a los datos aportados durante la intervención de la portavoz del grupo del PP, Inmaculada Sierra, quien expuso que la provincia de Burgos ha afrontado este 2025 “con fuerza, estabilidad y una clara vocación de futuro”. “Los datos confirman que Burgos es hoy una provincia que crece, que innova y que se convierte en referencia en ámbitos tan diversos como la industria, la agricultura, la ganadería o la educación”, resaltó.

También indicó que la población provincial con datos de enero de 2025 arroja una cifra de 357.640 habitantes, con un incremento del 0,59 por ciento respecto al año anterior, impulsado por el aporte de 2.118 nuevos residentes procedentes de la inmigración. “La despoblación sigue presente en muchas zonas rurales, pero algunos municipios empiezan a revertir la tendencia”, dijo.

Destacan casos, mencionó, como Las Merindades, donde los cuatro mayores municipios (Medina de Pomar, Villarcayo, Valle de Mena y Espinosa de los Monteros) han incrementado población en los últimos años. También expuso que hay un repunte del retorno a los pueblos de origen, con un 16,2 por ciento de las nuevas altas en el padrón derivadas de personas que regresan a municipios rurales, lo que remarca una tendencia positiva en la atracción residencial del entorno rural provincial.

“El repunte demográfico, aunque modesto, es señal de que la provincia comienza a ser atractiva para nuevos residentes y para el retorno poblacional, especialmente en áreas urbanas y en municipios rurales dinamizados”, manifestó. “El equilibrio entre tradición agrícola, innovación industrial y oferta turística convierte a Burgos en una provincia con oportunidades para todos los perfiles demográficos y profesionales”, apostilló.

“La inmigración genera soluciones”

Borja Suárez también rebatió la “conocida” postura de Vox sobre la inmigración en las administraciones donde tiene representación y consideró que “no es propia de lo que está pasando en Burgos”. “La inmigración en Burgos es la que resuelve servicios como el de ayuda a domicilio, son las personas que trabajan y que vendimian nuestros campos, son las personas que ofrecen en el sector servicios la principal fuente de empleo, son colectivos que animan y que ya no solo generan incrementos en la población sino que también son las que preservan una calidad de servicios que actualmente se prestan, y eso es lo que vemos todos los días en nuestros pueblos”, argumentó.

En Burgos, afirmó Suárez, “la inmigración no está generando ningún problema” sino que “está generando soluciones”. “Otra cosa es lo que nos pueda venir derivado de políticas irresponsables por parte de la llegada masiva de inmigrantes y el reparto que se pretende hacer por parte de Administración central en ese sentido”, advirtió, al tiempo que precisó que “en todo caso, no anticipemos los problemas”.

En este sentido, Sierra defendió que “la inmigración continúa siendo un motor demográfico: por cada burgalés que desaparece del censo, se dan de alta cuatro extranjeros, muchos de los cuales han visto crecer su contratación laboral en más del 40 por ciento en el último lustro, consolidándose como pieza clave para la economía local”.

Red eléctrica

Por otro lado, el presidente de la Diputación burgalesa apeló a la “incapacidad” de las administraciones competentes para suministrar energía a los grandes polígonos industriales. “Hoy es una realidad que el polígono de Ircio y la industria del norte, en torno al Polo Industrial de Miranda de Ebro, está colapsada”, dijo.

“Hoy hay dos empresas que no se van a instalar porque no hay capacidad energética para alimentarlas. Esto sí es relevante. Y en caso de darles esa potencia energética, el resto del polígono quedaría condicionado a que prácticamente estaríamos estafando a cualquier iniciativa porque hoy por hoy no podemos alimentar nueva industria y menos si es electrointensiva”, manifestó.

“De nada sirve ser unos grandes productores de energía si no tenemos capacidad para evacuarla”, advirtió. De hecho, prosiguió que “los grandes proyectos de desarrollo energético que se están haciendo en Burgos, el conjunto de las placas solares, de toda la energía electrosolar en en este país, no supera el 3 por ciento del área cultivable”. También, añadió, “es una idea equivocada el pensar que las placas solares se están comiendo a la agricultura en este país”.

Por lo tanto, indicó que “todos los proyectos que están por ver y que están por desarrollar están lastrados, en este caso, con una incapacidad del Gobierno de España para ofrecer, a través de red eléctrica, autopistas energéticas, para que toda esta energía que se está generando se pueda soltar”. “Al punto que está lastrando, y mucho, el progreso industrial de esta provincia. Está colapsado en Miranda, está al límite en Burgos y no está del todo como tendría que estar en el polo de Aranda de Duero”, apostilló.

PSOE: “Que no le nuble la vista”

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Nuria Barrio, defendió el blindaje de los servicios sociales y la recuperación de la inversión en los pueblos, además de una mayor participación de la oposición, a pesar de la mayoría absoluta del PP y le espetó a Suárez: “Que no le nuble la vista”.

En su intervención, le pidió al presidente de la institución provincial que no ceje en su empeño de reivindicar a la Junta una financiación “adecuada” y “suficiente” para las cinco residencias de mayores que gestiona la Diputación y, ante el pliego que prepara la Diputación sobre la administración de estos centros, advirtió de que el PSOE seguirá defendiendo que se mantengan las cinco.

Barrio también recordó el recorte de media del 30 por ciento que ha aplicado el equipo de gobierno a los Planes Provinciales bienales (2024-2025) para reiterar la propuesta del PSOE de incrementar la partida de la próxima convocatoria hasta los 54 millones de euros. Asimismo, pidió a Suárez “paso firme” y “sentido común” en los proyectos que ha anunciado para la provincia para que no queden en “agua de borrajas” como el parque de ocio de Arlanzón o el complejo de Llano de Bureba anunciados hace 20 años.