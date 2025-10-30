Suárez-Quiñones se muestra «siempre a disposición» de la Justicia y defiende la «actuación diligente» ante los incendios

ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que la Junta “ha actuado con absoluta diligencia” y que el Ejecutivo autonómico está “siempre a disposición” de los órganos que visan las decisiones y los comportamientos administrativos, ya sean judiciales o de otro tipo, como las propias Cortes. “Daremos todas las explicaciones necesarias”, remarcó en declaraciones recogidas por la Agencia Ical.

Durante la presentación del cabeza de cartel de ‘Músicos en la Naturaleza 2026’, que recae en Deep Purple, Suárez-Quiñones respondió a la preguntas de los medios de comunicación en relación a la información conocida esta mañana en la que la Fiscalía de Castilla y León había abierto diligencias de investigación penal contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, por la gestión de los incendios forestales que afectaron El Bierzo y otras zonas de León el pasado mes de agosto.

A ese respecto, Suárez-Quiñones afirmó estar tranquilo dado que en el año 2022 hubo varias acciones este tipo, pero todas se archivaron, por lo que incidió que así es el “juego del Estado derecho”, donde existe una “libertad para que las personas puedan presentar denuncias y de hacer llegar a los órganos correspondientes lo que crean que tengan que hacer llegar”, aunque incidió que el mensaje de la Consejería y la Junta “siempre es el mismo”.

El consejero dejó claro que el Gobierno autonómico “ha actuado con absoluta diligencia” después de un año 2022 en el que se tomaron unas decisiones “muy potentes” en el cambio de estructura e inversión y con acuerdo con sindicatos y con patronal. Todo ello dio lugar a un operativo que “funcionó muy bien” en 2023, 2024 y en todo el 2025, salvo en esas “tres semanas fatídicas” con circunstancias “desconocidas”, detalló.

“En definitiva, trataremos de explicar que la actuación de la Junta y los medios ha sido correcta y adecuada y lo que ha habido son circunstancias absolutamente imprevisibles”. No obstante, añadió que, pese a que haya pasado poco tiempo, se han tomado medidas para “aumentar la capacidad y tratar de enfrentarnos a ellas”, aseveró a Ical.