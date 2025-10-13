Telefónica monitorizará 101 bienes de interés cultural a través del proyecto Knowledge Heritage Network

ICAL
La compañía Telefónica es la empresa adjudicataria de la ejecución del proyecto “Servicio de Monitorización de 101 Bienes de Interés Cultural” por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León en el marco del programa RETECH – Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU).
El proyecto, denominado Knowledge Heritage Network (KHN), tiene como objetivo la instalación, configuración, conexión y mantenimiento de nodos, sensores y actuadores en inmuebles patrimoniales de alto valor cultural (BIC). Los sensores captan información del entorno: temperatura, humedad, luz o movimiento; esa información, por su parte, pasa por una plataforma inteligente, basada en la plataforma Thinking City de Telefónica, que envía órdenes a los llamados actuadores, que son los que provocan una reacción en elementos del edificio, como por ejemplo regular la luz, apagar la calefacción o abrir una persiana. La obtención de datos en tiempo realsobre esos parámetros es “clave” para su conservación, además de para su seguridad, eficiencia energética y uso turístico, como recoge Ical.
El servicio se desplegará en 101 BIC distribuidos en las nueve provincias que han sido seleccionados por la Junta de Castilla y León, incluyendo catedrales, iglesias, monasterios, murallas, museos, yacimientos arqueológicos y edificios administrativos. Telefónica destacó que aporta al proyecto “sus mejores tecnologías al entender que en la Comunidad, el patrimonio cultural constituye un sector estratégico desde el punto de vista económico y social”.
“Por la cantidad y dispersión de este patrimonio, desde Telefónica entendemos que nuestra tecnología IoT o BigData debe jugar junto a la IA un papel esencial en su conservación, gestión y uso, lo que puede ayudar a la fijación de población y a la reactivación económica”, aseguró la directora de Telefónica en el Territorio, Beatriz Herranz.
El proyecto constará de varias fases; una primera de diseño técnico y definición de sensores, en la que arquitectos y expertos en sensórica decidirán para cada caso concreto qué solución particular implementar. En una segunda fase, se procederá a la sensorización e instalación de equipos, así como a la monitorización e integración en la plataforma Territorio Rural Inteligente, y en una tercera fase, se procederá al mantenimiento preventivo de los BIC.
El proyecto KHN se desarrolla en colaboración con las comunidades autónomas de Aragón y Galicia, y se enmarca en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, contribuyendo a la digitalización del patrimonio cultural mediante tecnologías como IoT, gemelos digitales, sistemas BIM y plataformas interoperables FIWARE.“Este proyecto representa un avance decisivo en la protección y gestión inteligente del patrimonio cultural, integrando innovación tecnológica con sostenibilidad y cohesión territorial”, afirma Herranz.