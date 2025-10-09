La Embajadora de Turquía en España, Nüket Küçükel Ezberci, conoce las oportunidades de inversión que ofrece Valladolid en el marco de Valladolid Now

Turquía explora oportunidades de inversión en Valladolid de la mano de CEOE y Valladolid Now

ICAL

El Comité Ejecutivo de CEOE Valladolid mantuvo hoy una reunión con la embajadora de Turquía en España, Nüket Küçükel Ezberci, para conocer las oportunidades de inversión que ofrece la provincia. Un encuentro que se enmarca en la estrategia de proyección internacional Valladolid Now, orientada a atraer inversión, implantar empresas y fortalecer alianzas empresariales.

El diálogo mantenido ha permitido identificar posibles vías de cooperación económica y empresarial entre Valladolid y Turquía, así como oportunidades conjuntas en sectores como la industria, la automoción, la energía o la innovación tecnológica.

La embajadora y su equipo – consejera de Inversiones, Yasemen Korukçu, y el consejero comercial de la Embajada, Önder Tongal- mostraron su interés por el modelo de colaboración público-privada impulsado desde CEOE Valladolid y por las iniciativas que promueven la competitividad y la internacionalización de las empresas del territorio.

Durante el encuentro, la delegación diplomática pudo conocer las principales fortalezas del tejido empresarial vallisoletano, su posición estratégica en el Corredor Atlántico, y la solidez de su ecosistema industrial, logístico y tecnológico, que sitúan a Valladolid como una referencia en el noroeste peninsular para la atracción de proyectos de inversión.

El presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, destacó que que Valladolid es una ciudad con una localización estratégica, una red empresarial sólida y una clara vocación de apertura a la inversión internacional.

Asimismo, trasladó a la embajadora su reconocimiento al Gobierno y al pueblo de Turquía por el papel desempeñado en las negociaciones internacionales en Oriente. “He querido agradecer el protagonismo de Turquía en unos diálogos que, toquemos madera, pueden abrir la puerta a un proceso de paz. Todos los que creemos en la paz estamos con ellos”, señaló Magdaleno.

Con este encuentro, CEOE Valladolid reafirma su compromiso con la promoción internacional del tejido empresarial y la atracción de nuevas inversiones que contribuyan al desarrollo económico y al empleo en la provincia. El programa Valladolid Now continúa su línea de trabajo orientada a posicionar a Valladolid como un espacio idóneo para invertir, crecer y generar alianzas estratégicas con actores internacionales.