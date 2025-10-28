‘Un viaje que merece la pena’, campaña de promoción para un otoño en el que crece la hoja del turismo

ICAL

‘Un viaje que merezca la pena. Ahora más que nunca’ es el lema de la nueva campaña de promoción turística de otoño que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León y que se presentó hoy en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Durante el acto, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, remarcó que la Comunidad cuenta «con una atractiva y variada oferta turística», al tiempo destacó el papel de la iniciativa privada en el sector.

«Más allá del papel de las administraciones, es importante destacar el esfuerzo y la aportación del sector privado. Es fundamental destacar cómo es posible que en Castilla y León tengamos más de 6.000 establecimientos de todo tipo que, entre otras cuestiones, combinan lo tradicional con la vanguardia, pero siempre ofreciendo excelencia y que contribuyen decisivamente a la creación de riqueza y empleo», enfatizó. En este sentido, indicó que el Gobierno regional continuará apoyando firmemente a los autónomos y emprendedores del sector turístico de Castilla y León, «que apuesta por la innovación, la calidad y la excelencia».

La campaña prolonga el mensaje promocional ‘Un viaje que merezca la pena’ vinculado al grupo Siloé y que se presentó en Madrid en enero de 2025 coincidiendo con la celebración de FITUR, la mayor feria turística nacional y una de las más importantes del mundo. Durante todo este año, según informó la Junta, se han ido sumando campañas sobre esta base, incorporando el mensaje ‘Ahora más que nunca’, que pretende reforzar la imagen de Castilla y León como destino privilegiado para disfrutar de la estación otoñal, a través de sus múltiples propuestas y especialización de productos turísticos. La difusión de esta campaña se realizará en medios autonómicos y nacionales y, además, se contará con el refuerzo de creadores de contenido que suman más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales como Instagram.

En el acto celebrado en Madrid, que fue conducido por Valquiria Teatro, amenizado por el músico Rodrigo Prieto y que contó con la presencia de dos creadores de contenido de la Comunidad, el poeta y escritor David Galán ‘Redry’ y la divulgadora cultural Alba Saenc, que juntos suman más de 800.000 seguidores a través de sus redes sociales, se puso en valor la oferta monumental, histórica, cultural y enogastronómica de primer nivel que sitúa a Castilla y León como líder nacional en turismo rural y que permite alcanzar cifras récords de ocupación.

«Ahora más que nunca es un momento para apostar por Castilla y León», subrayó el presidente que indicó que la Comunidad «es capaz de ofrecer muchos viajes en un solo territorio» por lo que, en su opinión, visitar Castilla y León «de verdad merece la pena». Para Mañueco la combinación de gastronomía y patrimonio, «que tan bien hemos entendido las Administraciones y la iniciativa privada», es «perfecta» y permite también que «de verdad perezca la pena el viaje».

Aunque nombró muchos de los atractivos turísticos con los que cuenta Castilla y León, Mañueco se detuvo especialmente en la nueva edición de Las Edades del Hombre que acaba de ser inaugurada en Zamora. Una muestra que, a su juicio, «mezcla el diálogo, la cultura, la religión, nuestro arte, nuestra tradición…». «La Reina Sofía -que estuvo en la inauguración- se fue impactada por lo que había visto», desveló.

Distintas personalidades

«El Patrimonio de Castilla y León nos ofrece muchos privilegios como podes desayunar delante de la Catedral de León o de Burgos. O pasear tomando algo junto al acueducto de Segovia», resaltó Saenc, una ‘influencer’ salmantina que no olvida sus raíces y que divulga en las redes su amor por el arte y la cultura. Para el vallisoletano Redry «Castilla y León inspira y emociona».

«A veces no nos damos cuenta del Patrimonio que tenemos a nuestro alrededor. En una época donde parece que importan más las fotos que las experiencias no somos conscientes de que en un fin de semana puedes irte a cualquier punto de Castilla y León y disfrutar de su Patrimonio, no hacen falta grandes viajes», resaltó el poeta.