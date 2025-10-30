Una mujer viuda logra la exoneración de una deuda de 71.000 euros por la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados especializado en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Ávila. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer viuda ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), quedando así liberada de una deuda de 71.167 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó al enfermar su marido. Con un solo sueldo, no podía cubrir todos los gastos. Esto le llevó a recurrir a financiación externa. A pesar de los esfuerzos realizados, con las prestaciones que recibe la concursada, le ha resultado imposible hacer frente a sus obligaciones dinerarias”.

Tal como señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Se trata de una legislación que se implementó hace más de 100 años en Estados Unidos. La mayor parte de quienes se han acogido son personas normales y corrientes que, tras sufrir algún tipo de imprevisto (de salud, laboral, etc), han necesitado una salida a sus problemas económicos. Su espíritu es ofrecer un renacer financiero a quienes no deben arrastrar deudas por vida. Esto también significa que pueden operar con total normalidad, se elimina el estigma que sufren muchas de estas personas y se les permite evitar problemas de salud mental por la situación en la que se encuentran.”