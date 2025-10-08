Unicaja y TaxDown facilitan la gestión del IRPF y otros impuestos y trámites financieros

ICAL

Unicaja y la plataforma tecnológica de gestión fiscal TaxDown unieron fuerzas para simplificar las finanzas personales de sus clientes a través de una experiencia de usuario “100 por 100 digital, segura, cómoda y flexible”. El objetivo de este acuerdo es ofrecerles una solución “sencilla, rápida y eficaz” para la gestión de impuestos y trámites financieros, incluida la declaración de la renta.

Los clientes de Unicaja pueden acceder a la oferta de TaxDown a través de la web del banco; en concreto, en el apartado ‘beneficiaT’, que incluye ofertas exclusivas. A través de esta colaboración, los clientes de Unicaja pueden disfrutar de los beneficios de contar con los expertos de la plataforma online para la gestión de trámites fiscales; entre ellos, la campaña de la renta.

El acuerdo permite a estos clientes obtener un descuento en los planes anuales de TaxDown, plataforma que consigue que sus clientes ahorren lo máximo posible en su IRPF, facilitando, además, la declaración de acciones, ETF y otras inversiones de manera sencilla.

Para ello, TaxDown, reconocida como colaborador social de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cuenta con un motor fiscal basado en algoritmos propios y un equipo de expertos fiscales. Esta alianza se enmarca en la estrategia de Unicaja de ofrecer valor añadido a sus clientes mediante acuerdos con empresas líderes en su sector.

Descuentos exclusivos

A través de ‘beneficiaT’, Unicaja ofrece a sus clientes promociones de marcas líderes en el mercado, en ámbitos como el hogar, la movilidad o el ocio. Este espacio responde al objetivo del banco de ser una entidad “cercana y abierta a la sociedad”.

Precisamente, el “alto grado de arraigo, confianza y conocimiento de su clientela y de los territorios en los que opera”, le lleva a atender de forma “inclusiva y sostenible” sus necesidades, ofreciéndoles productos de forma directa o estableciendo alianzas con reconocidas marcas para facilitarles servicios no financieros de alto valor añadido.