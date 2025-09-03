Valladolid insta a Aena a elaborar un plan regional de aeropuertos que facilite las conexiones

ICAL

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, reclamó hoy a Aena la elaboración de un plan regional de aeropuertos que garantice la equidad entre territorios y que permita que Villanubla pueda seguir trabajando para mejorar la conectividad de Valladolid.

Jiménez, que realizó estas declaraciones durante la presentación de una tarifa plana de Ouigo para viajar entre Valladolid, Segovia y Madrid, se refirió de esta forma a la confirmación por parte de Ryanair de que seguirá sin operar en el aeropuerto vallisoletano. La concejala aseguró que la ciudad, como ha demostrado la llegada de otros operadores como Vueling, es rentable. “Los operadores privados nos eligen, no precisamente porque quieran hacerle ningún favor a la ciudad, sino porque saben perfectamente que somos rentables y que Valladolid es una buena ciudad para operar. La conectividad aérea del centro del norte de España puede pasar perfectamente por Valladolid”, aseguró.

Al mismo tiempo, la concejal de Turismo recordó que el pasado mes de julio hubo muchos problemas en el aeropuerto de Madrid debido la aglomeración inusual de pasajeros y argumentó que Valladolid puede ser el aeropuerto que desahogue el tráfico aéreo de Madrid. Lo hemos dicho, lo hemos reclamado y el Ministerio de Transportes lo sabe. Así que más allá de las coyunturas políticas, habría que pensar en los ciudadanos y ver las posibilidades de esta ciudad”, reclamó.