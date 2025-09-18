El alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero se reúne con responsables del Ayuntamiento de Agra para impulsar relaciones de cooperación en Turismo y Patrimonio

Valladolid y la ciudad india de Agra se alían para fomentar nuevas tecnologías, turismo y patrimonio

ICAL

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, impulsó hoy en la India a la ciudad del Pisuerga en la gestión del patrimonio histórico y la incorporación de nuevas tecnologías a través de un encuentro bilateral con el Ayuntamiento de Agra, donde se pusieron sobre la mesa la relaciones de cooperación en turismo y patrimonio.

Carnero mantuvo hoy un encuentro institucional en Agra (India) con el additional municipal commissioner, Mr. Shishir Yadav, y con responsables de Turismo y Smart City en el que se abordaron líneas de colaboración conjuntas.

Durante la reunión, desarrollada en la sede de la Agra Smart City Ltd, entidad dependiente del Ayuntamiento de la ciudad india, ambas delegaciones han destacado las conexiones entre Valladolid y Agra, tanto en términos de dinámicas históricas, al haber sido capitales de sus respectivos países en periodos coincidentes, como de retos presentes, en materia de conservación y gestión del patrimonio histórico, y promoción del turismo como impulsor del desarrollo económico y social local.

Los responsables de Smart City y Turismo de Agra presentaron a la delegación vallisoletana los resultados de casi una década de trabajo en el marco de la iniciativa nacional ‘100 Smart Cities’, en la cual Agra ha desarrollado diversos proyectos relacionados con servicios públicos urbanos, incluyendo la implantación de sistemas inteligentes de gestión del patrimonio, los flujos turísticos y la promoción de los principales puntos de interés de la ciudad.

Por su parte, el alcalde, Jesús Julio Carnero, presentó a Valladolid como “una ciudad dinámica, con un importante legado histórico y cultural, y con grandes atractivos patrimoniales, turísticos y gastronómicos que quiere seguir avanzando en hacer del Turismo una herramienta de mejora del entorno urbano y la economía local”.

Asimismo, destacó el potencial de colaboración entre ambas ciudades, dada la experiencia de Valladolid en la gestión de fondos europeos destinados al sector turístico y patrimonial, como los incluidos en los dos Planes de Sostenibilidad que actualmente ejecuta el Consistorio, y que en pocos meses darán lugar a la apertura del proyecto de ‘Las Catalinas’.

En el encuentro interveno, además, los gerentes de la Sociedad Mixta para la promoción del Turismo de Valladolid, Juan Manuel Guimeráns, y su homónimo en la Agra Smart City Ltd, entidad igualmente mixta Estado-Municipio, Mr. Arun Kumar, quienes se han emplazado a compartir información sobre experiencias en los diferentes campos analizados, así como a explorar la posibilidad de extender esta colaboración a convocatorias internacionales de financiación, aprovechando igualmente la pertenencia de ambas ciudades a redes auspiciadas por UNESCO, la de Patrimonio Mundial, en el caso de Agra, la de Ciudades Creativas en el caso vallisoletano.