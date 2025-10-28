Veinte empresas de hostelería de Valladolid ofrecen 70 empleos en el encuentro ‘Entrevistas Express’

ICAL

Un total de 950 demandantes de empleo participó hoy en Valladolid en el evento de intermediación laboral ‘Conexión Hostelería: Entrevistas Express’, que acogió el Centro de Formación para el Empleo Villabáñez, donde más de una veintena de empresas ofertaron 70 puestos de trabajo de distintos perfiles y categorías profesionales.

La acción se lleva a cabo a través de la colaboración entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y las asociaciones empresariales más representativas del sector, como es la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León y la asociación de empresarios de hostelería de Valladolid.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, explicó que las vacantes ofertadas incluyen tanto puestos de mayor cualificación como jefes de sala, recepcionistas de hotel, cocineros y camareros con experiencia, como perfiles más genéricos tales como mantenedores de edificios, pinches de cocina o personal de limpieza.

Durante su visita al centro, García subrayó que esta iniciativa refleja el “compromiso firme” de la Junta con la colaboración público-privada, un elemento “esencial” para afrontar los desafíos del mercado laboral. Esta alianza demuestra ser una “herramienta eficaz” para conectar talento con oportunidades, y para responder con mayor agilidad a las demandas del mercado laboral, dijo.

La consejera aseguró en declaraciones recogidas por Ical que esta acción pretende dar solución a las dificultades de cobertura de puestos de trabajo en el ámbito de la hostelería, a pesar del “esfuerzo de transformación” que lleva a cabo el sector, el cual “trabaja por la conciliación, el reconocimiento, dignificación y profesionalización”, añadió.

Además, anunció que en la edición en Valladolid se incorpora como novedad la orientación de carácter grupal, que prestan orientadores del Ecyl a las personas que se presentan a estas ofertas de trabajo.

La jornada de hoy tiene lugar tras la experiencia pionera celebrada en Salamanca el pasado 7 de octubre, la cual tuvo gran acogida y éxito, recordó García, cuyo fin es responder con “eficacia y agilidad” a la necesidad de cobertura de puestos de trabajo vacantes. No obstante, no descartó extender estas acciones a otras provincias.

Apuesta por el sector

Leticia García explicó que la Junta es conocedora de la importancia que representa el sector de la hostelería en la Comunidad, ya que emplea a más de 75.000 personas de forma directa, además de proporcionar servicios esenciales, ya que la hostelería es clave para la imagen que se proyecta al exterior, actuando como motor de atracción turística de Valladolid y como vehículo para la difusión del patrimonio cultural y gastronómico.

Se trata de un compromiso que “no es nuevo”, ya que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco busca impulsar y apoyar a la hostelería, al ser conocedor de sus necesidades en los últimos tiempos, puntualizó.

En el ámbito de la formación, explicó que, durante este ejercicio 2025, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León está invirtiendo casi 4,2 millones de euros en formación para el empleo de trabajadores desempleados y trabajadores ocupados dentro de este sector, con la participación de más de 2.600 trabajadores y más de 200 acciones formativas.

En el ámbito del apoyo al empleo estable, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha venido apoyando el esfuerzo de las empresas por mejorar las condiciones laborales, afrontando retos como la temporalidad y la conciliación. Con este objetivo se han establecido incentivos a la contratación indefinida establecen con un incremento adicional de 1.000 euros para los contratos en hostelería, sumándose a los 4.500 euros del incentivo general, concluyó García.