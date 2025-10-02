Vendimia Solidaria de Fundación Carlos Moro Matarromera logra 3.500 euros para luchar contra la esclerosis y otras enfermedades

La Fundación Carlos Moro de Matarromera ha celebrado la V edición de su tradicional Vendimia Solidaria. Un acto que ya se ha convertido en imprescindible en esta época y que patrocina Win Sin Alcohol.

“En Bodega Win Sin Alcohol y en la Fundación Carlos Moro de Matarromera, nos gusta creer en las cosas buenas y en la integración de todos. Y esta vendimia es la mejor prueba de que lo bueno llama a lo bueno”, ha afirmado Beatriz Moro, patrona de la Fundación Carlos Moro de Matarromera y presidenta de Bodega Win Sin Alcohol.

Esta V edición de la Vendimia Solidaria cuenta un año más con la colaboración de la Diputación de Valladolid y la Milla de Oro en apoyo a Esclerosos Múltiple Valladolid y la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. Este año la aportación es de 3.500€ dividido entre ambas beneficiarias para sus proyectos de integración, educativos y de rehabilitación para favorecer su inserción y entender que no todas las personas son iguales.

La Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León (AERSCYL) destinará el donativo a su proyecto ‘Brillantina va al cole‘: “con este proyecto educativo de la mano de nuestra mascota Brillantina, visitamos los colegios de la comunidad, contando nuestra historia y ayudando a que toda la comunidad educativa entienda que todos somos diferentes y eso es lo que nos hace especiales. A través de talleres, nuestro cuento y actividades que fomentan la inclusión, mostramos los valores de Brillantina: la empatía, la equidad, el esfuerzo, la cooperación y la actitud positiva”, ha explicado la secretaria de AERSCYL, Mª Concepción García.

Por su parte, Esclerosis Múltiple de Valladolid (EMValladolid) empleará lo recaudado para su proyecto ‘Activa tu mente: Neurorrehabilitación Cognitiva para afectados de Esclerosis Múltiple’, ya que en un 65% de casos presentan déficits cognitivos y precisan este tipo de trabajos dirigidos a evitar el aislamiento social y el mantenimiento en su entorno habitual el máximo tiempo posible. “Para quienes vivimos de cerca la Esclerosis Múltiple, cada apoyo cuenta. Gracias a iniciativas solidarias como esta, podemos seguir mejorando la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias, y contribuir a construir una sociedad más inclusiva”, ha asegurado Mª Elena Martínez, presidenta de EMValladolid, entidad sin ánimo de lucro que este año cumple tres décadas.

Al acto ha asistido Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid; Esperanza Vázquez Boyero, Gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, y Julio César García Hernando, diputado provincial.

Para finalizar, se han entregado los cheques y se ha brindado con Win Sin Alcohol, cuyo verdadero éxito se esconde en la inclusión total en un momento tan importante y lograr un brindis extensible a todos; porque un brindis sin alcohol es posible.