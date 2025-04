Víctimas del terrorismo y periodistas alertan del olvido y el desconocimiento de lo que fue ETA

ICAL

Abordar el tratamiento del terrorismo en las aulas. Ese es el objetivo primordial de las II Jornadas Autonómicas sobre Terrorismo en Castilla y León, que buscan conocer lo que se hace bien, los puntos fuertes y la forma en la que se aborda el terrorismo en el ámbito educativo, aunque también identificar y dejar patentes las deficiencias, los defectos y los puntos débiles a través de la implicación de docentes, expertos del sistema y alumnos. Un abordaje conformado por cuatro mesas redondas que pretenden, de igual forma, que las generaciones venideras y los futuros periodistas sepan lo que fue el terrorismo y lo que es hoy en día, afirmó a Ical el decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, Pedro Lechuga.

“Nuestra labor es contar lo que ha pasado y lo que está ocurriendo y no podemos permitir que, en una clase de 40, sólo haya tres alumnos que sepan sobre la persona de Miguel Ángel Blanco. Algo se está haciendo mal para que las nuevas generaciones no conozcan el pasado y esas décadas de plomo, que por suerte no han vivido en primera persona”, aseguró Lechuga en compañía del presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, durante la inauguración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (Uva).

Detalló que es necesario profundizar en el tratamiento actual del terrorismo, que se vincula al yihadismo, y diferenciarlo del que fue el relacionado con la banda ETA. “No hay ningún problema y existe unión en cómo se trata el terrorismo yihadista, pero es verdad que donde sí puede haber ciertos problemas e incidencias es cómo se está tratando a día de hoy el terrorismo de ETA”. Por ello, dejó claro que entran en juego aspectos “políticos e ideológicos”, donde este aspecto es una “parte de la memoria democrática”. Así, aclaró que “no se puede permitir que, a día de hoy, se blanqueen ciertas actitudes o que los verdugos sean los que impongan el relato”, dijo.

Como sociedad democrática, subrayó que los periodistas “no pueden dar un paso atrás”, porque las víctimas de ETA “siguen teniendo actualmente necesidad de ser visibles y demandas que no les son satisfechas”. Y es que, uno de los inconvenientes es que los jóvenes saben lo que fue el 11-M o el atentado de La Ramblas, pero muchos otros desconocen el sufrimiento de padecieron sus padres o sus abuelos, porque con el terrorismo “no sólo es víctima a quien asesinan, sino al conjunto de la sociedad”, aseveró junto a la vicedecana de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, María José Moral.

Empatizar con el sufrimiento

“Entendemos que los jóvenes tienen que conocer el pasado para no repetirlo y, por supuesto, es una forma de que también empaticen con el sufrimiento que hemos padecido todas estas víctimas del terrorismo para que hoy en día ellos puedan vivir en total libertad”, aseguró Sebastián Nogales, quien incidió en la importancia del concepto de radicalización” y de que los periodistas sepan “cómo atajar esos problemas desde el conocimiento”.



Remarcó a la Agencia Ical que uno de las cuestiones radica en que las nuevas generaciones perciben muy lejos el terrorismo en España, de ahí que aporte especial relevancia al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, un espacio donde se tratan de manera “notoria” diversos aspectos, aunque reconoce que el ámbito de las nuevas tecnologías y las redes sociales se han convertido en un instrumento con el que el terrorismo se expande, pero con el que también se puede informar, formar y dar a conocer el pasado.

“Los jóvenes nos hicieron saber que al igual que los malos, los que se radicalizan sobre el tema del yihadismo, lo llevan a cabo través de TikTok, nosotros también podríamos utilizar esas redes de cara a ponerles en conocimientos sobre el sufrimiento padecido. A veces una imagen vale más que mil palabras”, sentenció Nogales.

La configuración de las jornadas se establecen a partir de cuatro mesas redondas, donde la primera de ellas se centró en realizar un resumen de las pasadas jornadas, que trataron sobre el desarrollo autonómico de la Ley de Víctimas del Terrorismo y del tratamiento informativo. Tras ella, fue el turno de cuatro docentes, que explicaron cuáles son sus iniciativas y los proyectos de éxito vinculados al tratamiento del terrorismo en las aulas.

La jornada de tarde fue desarrollada por cuatro alumnos (de Periodismo y Derecho) para dar su visión sobre su conocimiento y la formación que han recibido desde el ámbito estudiantil, además de poner sobre la mesa los defectos que ellos consideran que existen. El punto y final lo pusieron tres víctimas del terrorismo, con experiencia en las aulas, quienes dieron su visión al respecto.