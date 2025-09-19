Vivienda compra a Defensa terrenos en Valladolid para construir hogares «cien por cien asequibles»

ICAL

El Ministerio de Vivienda formalizará a finales de septiembre o inicios de octubre la adquisición de los terrenos del acuartelamiento de La Rubia al Ministerio de Defensa, al que abonará una cifra algo superior a los ocho millones de euros, con el objetivo de proyectar y construir 200 hogares “cien por cien asequibles” en esta parcela.

Así lo reveló hoy, durante su visita a las instalaciones, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que enmarcó esta acción en el Plan Estatal de Vivienda que está llevando a cabo el Gobierno, y que en el caso de esta acción en Valladolid, supondrá la construcción de 200 viviendas por parte del Gobierno a las que se podrían unir otras cien más en el tercio del terreno de esta parcela que corresponde a titularidad privada.

Los siguientes pasos, tras la firma de la compraventa del suelo entre la empresa pública de suelo y vivienda asequible y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Defensa (INVIED), irán marcados por la demolición de los edificios militares existentes, la depuración de los suelos, la proyección de las viviendas y la urbanización de la zona, para lo que el Ministerio de Vivienda espera una “relación cordial y leal” con el Ayuntamiento de Valladolid.