Vox exige una auditoría completa de los cribados de cáncer de mama en la Comunidad

ICAL

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, reclamó hoy en Palencia medidas «contundentes» para frenar la propagación de la dermatosis nodular en el ganado bovino, una enfermedad contagiosa que ya genera alarma en Europa y comienza a detectarse en España, que podría afectar al sector lácteo palentino, que genera entre 205 y 215 millones de euros anuales. Además, anunció una iniciativa para exigir una auditoría completa en los cribados de cáncer de mama, cérvix y colorectal, ante posibles fallos similares a los registrados en otras comunidades.

En su comparecencia, Hierro instó a la Junta a actuar «de forma firme y coordinada», reduciendo burocracia, informando con transparencia y facilitando vacunas para evitar el sacrificio masivo de reses. Asimismo, enfatizó que la enfermedad no afecta a humanos, pero reduce el peso y la productividad del ganado, impactando en un sector clave, aseguró el portavoz en declaraciones recogidas por Ical.

En materia sanitaria, Vox solicitará a la Gerencia Regional de Salud una auditoría para verificar si se produjeron errores en los cribados, como en Andalucía, Castilla-La Mancha o Madrid, y garantizar que se alcanza al público objetivo. Hierro denunció el deterioro de los servicios públicos, con listas de espera crecientes y profesionales desbordados, atribuyéndolo a la gestión de PP y PSOE en distintas autonomías.