Aunque Rajoy se resgina y dice que “que le vamos hacer”, España ha sido multada ya con 23 millones de euros por el retraso en la reforma de la estiba y será multada a partir de ahora con 134.000 euros diarios por la UE hasta que dicha reforma se lleve a cabo. Si no había dinero para sanidad, educación o dependencia, ahora lo habrá menos, en concreto 134.000 euros menos. España, con los Presupuestos Generales de 2017 también en el aire, tendrá que hacer frente a una multa diaria de 134.000 euros impuesta por la UE hasta que se lleve a cabo la reforma de la estiba. Esa cantidad equivale a más de cuatro millones de euros al mes, lo que supone el pago 2.450 sueldos medios en España o al abono de más de 3.000 pensiones porque los grupos políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo y los trabajadores de la estiba no han dado su brazo a torcer en una reforma impuesta por Bruselas. A esa cantidad diaria hay que sumar los 23 millones de euros de multa que ya se llevan acumulados.



PUBLICIDAD