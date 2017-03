El abogado del Estado jefe de lo Penal responde a Piqué

El abogado del Estado jefe de lo Penal ha escrito un artículo en la web de El Confidencial en el que responde a las declaraciones de Piqué a la vez que niega haber estado en el Bernabéu

España había vencido a Francia con la ayuda del VAR en París, y Gerard Piqué usó la polémica arbitral para atacar al Real Madrid. “No me gustan los valores que transmite ni cómo mueven los hilos”, afirmó.

La rajada del ‘3’ culé no se limitó al estamento arbitral. El ataque del defensa llegó, incluso, a la justicia española. “Yo jamás trabajaría para el Madrid. Del Madrid no me gusta los valores que transmite. No me gusta ver en su palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos”, aseguró.

“La persona que imputó a Messi y Neymar y que tiene un trato diferente con Cristiano, está en el palco del Bernabéu. No me gusta lo que transmite como club. Sabemos cómo funciona. Como esta son muchas”, agregó.

El abogado del Estado jefe de lo Penal ha escrito un artículo en la web de El Confidencial en el que responde a las declaraciones de Piqué. Este es el artículo íntegro escrito por Edmundo Bal, abogado del Estado jefe del Departamento de Penal de la Abogacía General del Estado:

“Al término del magnífico partido jugado por la selección española de fútbol contra Francia, don Gerard Piqué hizo unas manifestaciones sobre el Real Madrid donde ha señalado, entre otras cosas, que las personas que han imputado a Messi y a Neymar se sientan junto con don Florentino Pérez en el palco del mencionado club.

Es falso. Nunca he estado en el palco del estadio Santiago Bernabéu, además de que la Abogacía del Estado jamás ha acusado a Neymar de nada. Las ideas de quien, en mi opinión, es un magnífico jugador de fútbol tanto en el Fútbol Club Barcelona como en la selección española, padece eso que usualmente denominamos ‘hablar de oídas’ y adorna muy oportunamente otra serie de manifestaciones sobre los árbitros y demás presuntas conjuras contra el Barça, en las que no debo entrar. Pero carece por completo de acomodo con la realidad. Y como el Derecho suele ser materia compleja y a veces incomprensible para quienes no se dedican a esta profesión (y muchas veces también para quienes nos dedicamos a ella), me propongo explicárselo al señor Piqué y a los ciudadanos interesados en general.

Marta Silva de Lapuerta fue Secretaria de la junta directiva del Real Madrid y, por ello, a menudo acude al palco de ese club, del que es obviamente seguidora. Fue hasta hace poco Abogada General del Estado. Yo soy el Jefe de Penal de la Abogacía del Estado y despachaba con ella trimestralmente. En ese despacho de asuntos que se llevan en Penal en las distintas Abogacías del Estado, por supuesto, incluía un breve resumen de los asuntos más relevantes. Y, entre ellos, desde luego, los casos de Messi y Neymar. Dos casos entre más o menos unos 40 o 50 comentados en una hora y media aproximadamente, donde la Abogada General del Estado me pedía, en algunos de ellos, más explicaciones de detalle probablemente porque a ella misma el órgano administrativo interesado en el asunto le hubiera preguntado. Jamás me pidió mayores detalles sobre estos dos asuntos. Es más, cuando determinados medios de la prensa deportiva comenzaron a publicar lo mismo que el señor Piqué dijo al término del partido de fútbol, me decía: “Mira, Edmundo, estos temas mejor ni me los cuentes, haz lo que tengas por conveniente hacer, igual que en todos los demás casos…”. Y es que nunca nadie, ni Marta, ni ninguna otra persona del Gobierno, ni, por supuesto, Florentino o alguien de su entorno, se dirigió a mí para aconsejarme, instruirme u ordenarme que ninguno de estos dos asuntos se llevaran así o ‘asao’. Ni en este, ni en ningún otro asunto, mediático o no, de los que yo llevo o coordino, ni gobernando unos, ni otros.

Messi es sujeto pasivo del IRPF por residir en España más de 183 días al año y tiene, lo siento muchísimo, que pagar impuestos a la Hacienda Pública por todo lo que gana. Hace falta, señor Piqué, para construir carreteras, hospitales, escuelas o mejorar el cercanías de Barcelona… Y no pagó, sino que construyó (él u otra persona por él) un entramado para que una parte muy importante de sus ingresos en materia de derechos de imagen pareciera que se cobraba fuera de España por alguien que no era él. De forma inmediata procedió a consignar el importe, reconociendo que ese dinero se debía a la Agencia Tributaria, en nombre de quien actuaba el Abogado del Estado. Y lo que se discutió en el acto del juicio ante la Audiencia Provincial de Barcelona es si el jugador de fútbol conocía y quería hacer esto. En fin…, es quien tiene la obligación tributaria, no podíamos dejar de acusarle en nombre de la Agencia Tributaria”.

“Mi compañero en Barcelona (que es seguidor no moderado del Barça) preparó un escrito de acusación que sometió a mi aprobación y yo modifiqué algunos de sus aspectos, ajustando según mi criterio la pena más a la baja como consecuencia de haberse pagado previamente la cantidad debida en una importante cuantía. Unos jueces (cuyas filias y fobias por los clubes de fútbol ignoro por completo) le condenaron. Y ahora el recurso de casación está pendiente del Tribunal Supremo.

La Abogacía del Estado nunca presentó escrito de acusación contra Neymar. Yo hice ese escrito de acusación junto con la Fiscalía. Acusamos a Bartomeu (pregúntele) de delito fiscal cometido por el club porque en un ejercicio (2014) omitió practicar retenciones por todas las cantidades pagadas al jugador residiendo éste en España más de 183 días. En los ejercicios anteriores, cuando Neymar era no residente, se acusaba por la Agencia Tributaria al club por dejar de pagar el impuesto sobre la renta de no residentes (una retención, para entendernos) creando contratos ficticios en los que se enmascaraba lo que en opinión de Hacienda era en realidad una parte del precio de su fichaje.

Finalmente, con autorización de la Agencia Tributaria, yo (no Marta Silva, que no intervino para nada en el tema) llegué a un acuerdo con los abogados del Barça de forma que la cosa se resolvió aceptando la interpretación de la Agencia, pagando lo debido (que ya estaba consignado anteriormente) y una multa. A su club le pareció procedente, mire usted. Por diversas vicisitudes procesales por las que atravesó esta causa penal y los riesgos procesales que tenía llevarlo a juicio oral, a la AEAT y a mí, también.

Como consecuencia de lo dicho, al parecer, un fondo de capital riesgo que tenía una participación creo que en los derechos de traspaso del jugador desde el Santos brasileño, le ha puesto a Neymar padre e hijo una querella por estafa, entendiendo que si hay mayor precio en ese traspaso, ellos deberían haber recibido una mayor cantidad. La Abogacía del Estado no es parte de este pleito.

Y termino, don Gerard, jugaron ustedes muy bien el martes por la noche. Verá, me siento orgulloso de la selección española de fútbol y me entristece enormemente que me haya usted aguado una victoria con tan inoportunas declaraciones expresadas de manera tan inmediata. Hacen ustedes un gran equipo con un gran entrenador. ¿Hace falta provocar a Sergio Ramos, Isco, Morata, Lucas Vázquez o los demás del Real Madrid nada más terminar cuando van a volver a salir juntos para ganar?

Ah, me olvidaba: adoro el fútbol, soy socio del Atlético de Madrid y voy a la grada del todavía estadio Vicente Calderón, donde como bien sabe usted, acuden a millares los que gustan del fútbol de emoción. Ya comprenderá usted que tengo pesadillas con el minuto 93 y con Sergio Ramos. Mis compañeros de trabajo me hacen chistes del tipo ‘anda, no sabía que eras tan amigo de Florentino’ para incordiarme. Deje usted de presumir absurdas conjuras y háganos felices haciendo lo que usted sabe hacer mejor: jugar al fútbol. Porque cuando sale al campo la selección española ‘tot el camp es un clam i una bandera ens agermana’…