El Gobierno tiene el remanente para pagar las pensiones de diciembre y la extra de los jubilados, pero usará un crédito a cargo de los Presupuestos para hacerla frente. Por ahora, la nómina de diciembre se podrá hacer frente con los ingresos del sistema, pero no la extra.

La Seguridad Social está en quiebra y no tiene liquidez suficiente para hacer frente a la nómina mensual de los jubilados ni tampoco para la extra. En total, el gasto es de 18.700 millones de euros en este mes de diciembre. Para ello, tendrá que vaciar la conocida hucha de las pensiones y extraer parte de los casi 10.200 millones del préstamo establecido en los Presupuestos.

En años anteriores, el Gobierno ha hecho frente a estos pagos mediante la hucha de las pensiones. El PSOE de Zapatero nutrió durante los peores años de la crisis este fondo hasta dejar un remanente de 66.815 millones; con la llega de Mariano Rajoy, la conocida hucha de las pensiones ha mermado hasta los 11.602 millones. Este fondo de reserva se creó precisamente para abonar las pensiones en época de vacas flacas o cuando el sistema, ya de por sí insostenible, no fuera capaz de cubrir el gasto de las pensiones con los ingresos por cotizaciones sociales. Por ahora, el problema se centra en las extras.

El Gobierno de Rajoy ha tenido que acudir a este fondo precisamente para hacer frente a las pagas extras de los pensionistas. Según las propias cifras del Gobierno, se ha tenido que vaciar paulatinamente justo en junio y en Navidad. El fondo tan solo cuenta ahora con 11.602 millones de euros, y para diciembre se necesitan 18.700 millones. El préstamo usado ya en verano solo tiene 4.200 millones, según las cifras recogidas por El Economista.

El Ejecutivo aún no ha decidido cómo pagar este remanente, si vaciar por completo la hucha y dejarla a cero o bien sacar una parte y atender al gasto con el préstamo, manteniendo un saldo positivo en la hucha, lo que desataría todas las alarmas entre los pensionistas y futuros jubilados. Desde 2010, la Seguridad Social registra pérdidas y un déficit cercano a los 17.000 millones, justo el montante necesario para hacer frente a dos extras.

Sin fondos para hacer frente a las extras de 2018

El problema serio vendrá en 2018, ya que primero no hay presupuestos y segundo no hay liquidez suficiente para hacer frente a las extras de verano y Navidad. El Ejecutivo estudia emitir deuda para resolver el problema, pero derivaría en otro quizá mayor, con un mayor gasto de intereses por deuda, y elevaría de nuevo el endeudamiento a cotas cercanas al billón de euros, generando una nueva tensión por en el déficit, cuyo objetivo está fijado por Bruselas y cuyo incumplimiento podría acarrear multas de 1.000 millones de euros por cada décima.

La intención del Gobierno es utilizar el remanente del préstamo, unos 4.200 millones, sin agotar el fondo. Aunque hasta que no lo comunique hoy el Gobierno, no está claro la cantidad retirada del fondo. Teniendo en cuenta, la evolución de gastos e ingresos, tendrá que asumir el pago de más de 9.000 millones para responder a la extra la hucha no se agotará, pero por primera vez desde los años 90 el Fondo asumirá deuda neta. La capitalización de la hucha quedará por debajo del préstamo de 10.192 millones. El préstamo se podrá devolver en un plazo de diez años a partir de 2018.