El Gobierno quiere quitar el IRPF a los pensionistas que cobren menos de 17.000 euros anuales

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha revelado este martes que el Gobierno quiere eximir del pago del IRPF a los pensionistas que cobran rentas anuales de hasta 17.000 euros.

PUBLICIDAD

Actualmente, el mínimo exento del IRPF está situado en 12.000 euros anuales. Quienes cobren menos de esa cantidad, sean o no pensionistas, no están obligados a pagar el impuesto, esta medida permitiría ganar poder adquisitivo “por la vía de no pagar este impuesto” a los pensionistas.

El presidente del Gobierno, Marino Rajoy, ha eliminado el IPRF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a 860 euros al mes (lo que equivale a unos 12.000 euros anuales). Ahora el Ejecutivo quiere extender esa eliminación del IRPF incluso hasta los 17.000 euros de pensión.

El vicesecretario de Política Social del PP ha explicado que los anuncios que ha hecho el Gobierno de Rajoy en relación a la subida de las pensiones de viudedad y de pensiones mínimas “van tomando cuerpo”, tras los últimos revuelos causados por las manifestaciones de cientos de pensionistas en casi todas las regiones de España.

PUBLICIDAD

Maroto ha recalcado que habrá un “gesto clarísimo y merecido” hacia las viudas, con una subida de las pensiones de viudedad que “va más allá de lo que estaba previsto”. “Vamos a ver lo que da de sí el presupuesto”, ha explicado.

Defensor del Pueblo cree que reforma de pensiones de 2013 amenaza el sistema