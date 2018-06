“España no puede tener los salarios deprimidos, la subida es de justicia”

Juan Fernando Robles, profesor de banca y finanzas, analiza el pacto entre los sindicatos y la patronal para subir los salarios de los trabajadores en España.



El profesor ha asegurado sin duda ninguna, que “esta subida es de justicia y la patronal está haciendo un buen papel igual que los sindicatos. España no puede tener unos salarios deprimidos y más cuando hay muchas empresas que van bien. Está evidenciando que mucha gente no puede acceder a la compra de una vivienda”.

“Hay empresas que tienen una gran productividad y pueden pagar a sus trabajadores salarios más interesantes”

“Si las empresas van bien ¿por qué no?, no se puede decir que el mercado laboral en España sea un monolito. Hay empresas que tienen una gran productividad, beneficios, y pueden pagar a sus trabajadores salarios más interesantes. Y muchas veces no es eso lo que impide que la gente trabaje, sino la cualificación. Hay muchos puestos de trabajo que no se cubren”.

Apunta además que “una de las cosas que garantiza el empleo no es solo tener salarios bajos. Hay economías con retribuciones mucho más altas y tienen casi pleno empleo. Hay que centrarse en qué queremos producir. Todo esto debe trabajarse desde el colegio y mejorando los planes de estudio”.