José Manuel Baena: La Junta de Andalucía arruinó a muchos emprendedores mientras financiaba a sus amigos, cocaína, prostíbulos, etc…

José Manuel Baena (@josbaema), ingeniero industrial, fundador de la empresa BRECA Health Care, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Ayudas de innovación y desarrollo de Andalucía AIDA (@AfectadosAIDA) denuncia en esta entrevista el papel perverso del organismo IDEA de la Junta de Andalucía con los emprendedores.

JMF: ¿Qué es AIDA?

José Manuel Baena: AIDA es una plataforma formada por emprendedores que se han visto afectados por el malhacer de la Agencia IDEA. Básicamente son emprendedores que en su día presentaron un proyecto de empresa tecnológica al programa Campus. Algunos, como es mi caso, eran de otras provincias, pero la Agencia IDEA les ofreció establecerse en la comunidad, era una convocatoria que financiaba por concurrencia competitiva proyectos innovadores mediante un préstamo de 200.000 euros. Lo cual era el 70% de la inversión y los emprendedores ponían el resto y luego años después lo iban devolviendo, te lo pagaban en tres tramos. Era un préstamo de los llamados participativos y con interés bonificado. Con fondos europeos Feder para el desarrollo regional. En principio una iniciativa buena para desarrollar una comunidad con tanto paro como Andalucía y con un tejido productivo muy basado en sectores tradicionales.

JMF: Y, ¿qué paso con IDEA, que ha hecho mal?

José Manuel Baena: Pues resulta que por 2013, la intervención detecta que no hay establecidos los controles que marca la ley para la gestión de los fondos que manejan (tema ERE). Entonces deciden no realizar más salidas de fondos y en el caso de los Campus, reclamar el dinero a empresas que habían quebrado (el ratio de éxito de una empresa tecnológica es desgraciadamente bajo, en torno a 1-2 de 10) y además transferir este préstamo participativo a los administradores de las empresas alegando que no habían justificado correctamente. A las que no les habían pagado todos los tramos, lo que hicieron es alargar el periodo de justificación para que las empresas no pudieran justificar y ellos reclamar el préstamo dispuesto con un 20% de interés. Esto ha generado que muchas tecnológicas que sí que funcionaban hayan quebrado, y han transferido este préstamo con el interés a los emprendedores. A través de AIDA investigando, hemos visto que habían otorgado fondos de estos a gente cercana al partido PSOE con proyectos nada tecnológicos y es más en estos casos han conseguido que devuelvan los préstamos por medio de otras concesiones como contratos con la administración para que estos no tengan que ser embargados, pero a los emprendedores que no eran del partido les han embargado incluso hasta la casa.

JMF: ¿Se puede hacer todo esto impunemente?

José Manuel Baena: Si, porque ellos te hacían firmar una póliza de préstamo que te llevaban el mismo día al notario. Esta póliza decía básicamente que ellos eran jueces del proceso y tenían la potestad de admitir o no la justificación. En otros organismos nacionales que conceden fondos tipo MINECO o CDTI siempre hay una auditoría externa independiente. Aquí no. Además todos los emprendedores eran gente técnica y no pensaron que la administración les iba a financiar con un préstamo y luego engañar. Evidentemente esto lo tiene que decir un juez. Pero en derecho administrativo ellos tienen la razón, te mandan un apremio y ya luego tu reclamas. Además hay una cosa curiosa que es que para ellos poder embargar han convertido un préstamo participativo en una subvención según ellos dicen, esto es largo de explicar, lo hago corto, que como el préstamo tenía un interés mejor que el de mercado ellos lo consideran una subvención y por eso pueden ser más rápidos reclamando y pasándolo a hacienda y con esto se quitan las responsabilidades que la intervención les estaba reclamando por dar dinero sin controles (entre ellos ere, formación etc).

JMF: Y ¿en esas estáis? Reclamando…

José Manuel Baena: Claro reclamando, pero fíjate el emprendedor embargado con su dinero. La junta con el dinero de todos los andaluces. Entenderás que no es una disputa demasiado justa. Te pongo un ejemplo. En mi caso mi empresa va muy bien y pudo pagar lo que me dieron más 20% de apremio y el juez nos pedía para parar el apremio lo que nos pedía IDEA +10% de garantías. Además hemos gastado miles de horas y dinero en abogados. Hemos tenido que dejar de contratar a gente para poder pagar los 92.000 € que nos pedían. No parece la mejor forma de fomentar el emprendimiento en una comunidad con tanto empleo, ¿no crees? Y todo esto porque ellos no hicieron las cosas bien. Quitaron controles para mover dinero a su antojo, financiar a sus amigos, cocaína, prostíbulos, etc… y lo estamos pagando los que dejamos todo para montar nuestras empresas, esforzarnos, crear riqueza… A mí me va muy bien, pero hay gente que por montar una Start Up se va a quedar sin casa. Esto no lo decían en 2011 cuando montaron el boom de los emprendedores para que la gente se autoempleara. Es necesaria la seguridad jurídica para emprender.

JMF: Así es, ¿la Junta funcionaba así en más cosas?

José Manuel Baena: Claro, de dónde crees que viene todo el tema de los ERE y formación? De coger dinero y quitar controles para hacer con él lo que han querido.

JMF: Es la misma práctica…

José Manuel Baena: La misma. Lo de CAMPUS, que somos unos 177 empresas, es un efecto colateral de los ERE. Ellos hacen las cosas mal y paga el mas débil. Pero esto no es todo.

JMF: ¿Hay más?

José Manuel Baena: Con los incentivos para autónomos ha pasado lo mismo. Son cantidades más pequeñas. Pero los afectados son miles y además a ellos el embargo les llega antes porque no tienen esa pantalla que tenían los emprendedores que es la S.L. ¿Quieres que te cuente más cosas?

JMF: Si son breves y de interés claro…

José Manuel Baena: Sí, muy breve. Mira como engañan a la gente. Hace ya un año sacan un fondo para I+D+I para cumplir con el presupuesto que dicen que gastan en I+D+I . Tienen que gastar un mínimo porque además asi cogen fondos europeos. A los 10 meses contactan a las empresas solicitantes y les dicen que rehagan la propuesta y cambien fechas. Imagínate un año después que proyecto de I+D+I vas a hacer. Y como las empresas no presentan nada más, ellos dicen que los fondos no se dan porque no los piden. Y se los quedan para otra cosa. Y el Twitter de IDEA no para de anunciar ayudas a empresas, ayudas fantasma, eso sí luego financian empresas inmobiliarias de gente del partido con fondos tecnológicos. Esto último lo vamos a llevar a fiscalía.

JMF: ¿Ha contribuido esto a que el PSOE perdiera la junta?

José Manuel Baena: Claro. Lo de la sanidad de spiriman, los escándalos de ERE, esto, Todo suma. Esto menos porque la gente en España aún no entiende que si no se pueden pagar sus pensiones es porque en España no se quiero invertir porque pasan este tipo de cosas. La gente no quiere montar empresas y el que las monta tiene que verse con este tipo de problemas. Si ya es difícil montar una empresa tecnológica y competir con el mercado globalizado, imagínate si tu administración te trata así. En un futuro la gente comprenderá la importancia de cuidar el talento, a los emprendedores, y a la gente que se esfuerza. Pero sin duda ha sumado

JMF: Pero ganó las elecciones.

José Manuel Baena: Claro , y aún sacó pocos votos.

JMF: ¿Pocos?

José Manuel Baena: Cuando tienes esa red de clientelismo y te dedicas a dar dinero a la gente para que te voten, normal que acabes ganando elecciones. Fíjate las cifras de funcionarios y de gente contratada por la administración paralela. Pero esta vez la gente ya estaba muy quemada. Y el que iba a votarlos se le ha caído la cara de vergüenza de seguir siendo cómplice de esto y no ha ido a votar y la abstención ha hecho que no puedan formar gobierno. Unido a que VOX ha movilizado a mucha gente y C’S ha subido. Lo que han hecho es gastarse el dinero que tendría que ir al desarrollo y progreso de Andalucía en comprar votos muchos años. ¿Resultado de esto? Gobierno de casi 40 años y unas cifras de desarrollo a la cola de Europa habiendo recibido muchísimo dinero para el desarrollo de Feder. Esto se tendría que prohibir pero ya sabes cómo funciona este país. Los emprendedores llevamos la ilusión y la perseverancia en el ADN.

JMF: ¿Tenéis esperanzas con el nuevo gobierno de resolver el tema?

José Manuel Baena: Hay ilusión porque parece que el nuevo gobierno quiere hacer cosas diferentes y mejor que los anteriores. Nos ofrecemos a ayudar. Queremos que Andalucía progrese, se genere empleo y riqueza, pero no sabemos lo que va a pasar.

JMF: ¿Andalucía es asi, o es asi el PSOE andaluz?

José Manuel Baena: ¿A qué te refieres con así?

JMF: A tanto chanchullo y picaresca con amiguetes…

José Manuel Baena: Yo que soy de Valencia de padres andaluces y he vivido por todo el mundo, me parece que en Andalucía hay mucho talento y gente muy trabajadora y con un potencial enorme. Evidentemente el que haya el mismo gobierno 36 años promueve mucho el clientelismo. Lo hemos visto en otras comunidades. Seguramente por temas culturales también se potencie esto. Para comprender esto habría que analizar bien la historia y las características de esta comunidad en los últimos 100 años. Esto sí te parece lo dejamos para otra entrevista.

JMF: Me parece y me interesa mucho, gracias y un abrazo.

José Manuel Baena: Gracias a vosotros por darnos voz.