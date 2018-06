“La medida que quiere imponer el PSOE para pagar las pensiones no es justa”

Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, habla de las propuestas del nuevo Gobierno para financiar el sistema de pensiones en España.



Calzada ha empezado diciendo que “tenemos que buscar algún sistema de financiación del sistema de pensiones, como este o alguno de los que hemos hablado. Parece que el Gobierno socialista ha decidido otra vez que paguen los que más tienen. Intentan que un poco de gente pague muchísimo, es un sistema igual que otros, como la emisión de deuda”.



“Puede ser que con esto hay cierto sueldos que sean inabordables para las empresas”

“Hace mucho más caro el pagar sueldos de cierta magnitud. Muy en la tradición socialista de los que más tengan que paguen más. Puede ser que con esto haya ciertos sueldos que sean inabordables para las empresas. Creo que no es una medida justa porque obligas a pagar a unos pocos todo el sistema de pensiones”.

Añade que “el problema es que está mal diseñado el sistema de pensiones, y eso ya le deja en una posición difícil. En parte hay que pagarlo entre todos, debería pagarse por la deuda pública o por recortes de gastos del Estado. No se puede permitir que los pensionistas que no tienen capacidad de reacción no puedan tener una vida digna”.