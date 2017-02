“La sentencia por las tarjetas ‘black’ es ejemplarizante”

Víctor Sunkel, abogado penalista, repasa en Capital la sentencia del juicio por las tarjetas ‘black’ y las consecuencias que ha tenido para los condenados.

El abogado penalista ha comenzado valorando cómo ha sido esa sentencia para los investigados. Sunkel ha señalado que “aparte de rápida, ha sido una sentencia bastante ejemplarizante. Se ha intentado dar ejemplo, es un aviso a navegantes. Creo que acusar a todos está bien, no podía ser de otra forma. Si las tarjetas eran independientes de cada uno no puedes absolver a ninguno de ellos ya que todos conocían su origen irregular”.

“Creo que hay motivos para justificar la presión preventiva”

En cuanto a la posibilidad de condenarles por administración desleal, ha dicho que no era lógico, “porque parecía un contrasentido. No me extraña que presenten un recurso, y de ese recurso dependerá en el Supremo que eviten la cárcel o no. Creo que hay motivos para justificar la presión preventiva, otra cosa es que el Tribunal entienda que hay riesgo de fuga, aunque Rato nunca ha dejado de comparecer ante los tribunales”.

Además, ha añadido que “vivimos tiempos convulsos, hay directivos en prisión, ahora tenemos lo de Urdangarín, lo de Caja Madrid…en fin, es lo que hay”.