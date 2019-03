Los italianos ya tienen su ‘renta de ciudadanía’ y su ‘pensión de ciudadanía’ ¿Cuánto cobrarán?

Consiste en una ayuda económica de un máximo de 780 euros al mes y el partido, que gobierna junto a la derecha alternativa de LaLiga, la define como “una medida de política laboral activa, de combate a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social”.

Para solicitarla hay que cumplir tres requisitos: no tener más de 6.000 euros en el banco, una segunda vivienda que no supere los 30.000 euros de valor y que su renta y su patrimonio no supere los 9.360 euros anuales.

Además deberán estar disponible para trabajar inmediatamente, así como seguir un proceso personalizado de reinserción laboral que puede implicar servicios a la comunidad o completar estudios.

PUBLICIDAD

Los italianos podrán pedir esta ayuda desde mañana por internet y en las oficinas de Correos y, una vez que la Seguridad Social haya examinado el cumplimiento de los requisitos, se procederá al pago en una tarjeta especial, los primeros a partir del mes de mayo.

Desde los entes públicos donde se podrá pedir se ha llamado a la calma para evitar una posible gran afluencia, pues hay tiempo para presentar la solicitud hasta el 31 de marzo y su aprobación no sigue criterios temporales.

Su asignación irá asociada a un proceso de reinserción laboral y social, y quien reciba el subsidio deberá aceptar un “Pacto de Empleo”, que obliga a registrarse a una plataforma informática cada día en la que se publicarán distintas ofertas de trabajo.

Deberá elegir una de las tres primeras ofertas que reciba, y que son dirigidas al usuario en función a su formación profesional, la distancia entre su domicilio y el puesto de trabajo y el tiempo que lleva en situación de desempleo.

PUBLICIDAD

Pensión de Ciudadanía

No solo irá destinada a los parados sino que también se otorgará a los mayores de 67 años en situación de pobreza y, en este caso, asume el nombre de “pensión de ciudadanía”.



El ministro de Desarrollo Económico y líder del Cinco Estrellas, Luigi Di Maio, defendió esta medida porque, a su parecer, “ayudará a formarse, encontrar un trabajo y volver a ser activos en la sociedad” a las personas.

La “Renta de Ciudadanía”, inspirada en otras experiencias como en Finlandia, que recientemente la ha suspendido, tiene por objetivo facilitar el encuentro entre demanda y oferta de empleo y favorecer así la inclusión social.

El Instituto Nacional de Estadística prevé que la medida símbolo del M5S afectará a unos 2,7 millones de personas y ofrecerá un beneficio medio de 5.053 euros anuales de media a esas familias.

La renta será de 500 euros al mes para un soltero sin ingresos (6.000 euros al año) y, en caso de vivir en alquiler se le sumarán 290 euros mensuales, mientras que una familia con dos adultos en paro e hijos menores podrá llegar a los 1.050 euros mensuales.