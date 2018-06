Los médicos privados han presentado una queja ante la Comisión Europea por lo que califican de “acoso” por parte de la Seguridad Social a los centros médicos de medicina libre. Considera que se viola el derecho al trabajo, a la libre empresa y a una buena administración establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

La Seguridad Social interpreta que los médicos que desarrollan su actividad en dichos centros son “falsos autónomos”: autónomos con una relación laboral encubierta. Por eso se han unido para defenderse y han creado la Plataforma de Centros Médicos de Medicina Libre (PACENMED) formada ya por más de 5000 médicos de más de un centenar de centros.

“Se trata de una verdadera campaña de la Seguridad Social, de carácter agresivo y atentatoria de los derechos al trabajo, a la libre empresa y a la buena administración, reconocida en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas Cusí, despacho especializado en derecho europeo que ha presentado la queja ante la Comisión Europea. “Algunos inspectores nos han reconocido que reciben ordenes de muy arriba del ministerio; es evidente que hay una campaña de recaudació porque exactamente el mismo patrón se repite en pequeñas policlínicas de toda España. Se trata de una campaña abusiva, injusta y que nos deja a los ciudadanos indefensos”, señala el Dr. Jiménez, portavoz de PACEMED.com

La queja también hace referencia al dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 26 de febrero de 2009 en el que se analizó las “nuevas tendencias del trabajador autónomo: el trabajador autónomo económicamente dependiente”. También cita los trabajos para la nueva directiva en materia de igualdad entre hombres y mujeres autónomos y la recomendación del Consejo Europeo de 18 de febrero de 2003 sobre la protección a la salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos.

“La Comisión también está trabajando en estos momentos una actualización de la directiva 2002/15/CE sobre los transportistas para dirimir si se trata de trabajadores autónomos o asalariados”, explica Navas.

Libro Verde

Por su parte, el Libro Verde de la Comisión Europea del 2006 sobre modernización del derecho laboral señala que el trabajo por cuenta propia “otorga una mayor flexibilidad y ahorro de costes” y concluye que algunos trabajadores “pueden elegir una menor protección social a cambio de un control más directo en las condiciones de empleo y remuneración”. En opinión del Dr. Manuel Jiménez, portavoz de PACENMED, es lo que ocurre en los centros médicos de medicina libre: “los médicos acceden a un centro con maquinaria y servicios generales y desarrollan libremente su actividad a cambio de un porcentaje de su facturación”

La clave -señala Navas- consiste en analizar si existe ajenidad y dependencia propia de una relación laboral. “La ajenidad consiste en la cesión anticipada del fruto del trabajo a cambio de una remuneración, con independencia de la obtención o no de beneficios”, explica la queja. “No es el caso; el médico no cede el fruto de su trabajo, sino que se beneficia de él; cuantos más pacientes atienda más ganará”, explica el socio-director de navascusi.com. “Ellos mismos deciden cuándo vienen, el horario, sus vacaciones, sus días libres, cuánto cobran y a quién atienden”, señala el Dr. Jimenez

La dependencia -señala la queja presentada ante la Comisión Europea- supone la sujeción del profesional a la esfera organizativa y rectora de la empresa. “Tampoco existe dependencia en estos casos. Los médicos fijan el horario que quieren cuando quieren en función de sus pacientes”, señala Navas.

Por tanto, señala la queja, se ha producido una violación del art. 15 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que consagra el derecho al trabajo, “el derecho a ejercer la profesión libremente elegida”, señala la queja. También considera violado el art. 16 de la misma carta de Derechos Fundamentales relativo al derecho a la libre empresa, contemplado además en el art. 38 de la Constitución Española. “Si alguien decide invertir en la compra de maquinaria sanitaria y monta unas instalaciones para cederlas a unos profesionales a cambio de una remuneración, ¿quién es la administración para poner en cuestión el modelo de negocio si cumple toda la normativa vigente?”, se pregunta el socio-director de navascusi.com.

“Es un escándalo lo que está pasando. Hay una actitud inquisitorial por parte de la Seguridad Social desde hace 6 años con el único ánimo de recaudar. Lo que no se da cuenta -o no se quieren dar cuenta- es que las multas impuestas son tan elevadas que están obligando a algunos centros a despedir e incluso a declarar suspensión de pagos y cerrar. Las mutuas llevan con las tarifas congeladas 7 años y muchos centros simplemente sobreviven. El acta de la Seguridad Social es una puntilla que sencillamente no pueden soportar”, lamenta el portavoz de PACENMED.com

Derecho a una buena administración

La queja también considera que la Seguridad Social española ha violado el derecho a una buena administración contemplado en el art. 41 de la Carta de derechos Fundamentales de la UE. “Se ha vulnerado el principio de legalidad limitando y perjudicando la libre empresa”, señala el escrito presentado ante la Comisión Europea.

La queja considera que el acta de inspección se hizo sobre asunciones, no constataciones. “La inspección concluyó antes de analizar; se basó en simples conjeturas y suposiciones. Y eso es muy grave”, señala Navas. “La ausencia probatoria desvirtúa el principio de presunción de certeza de la Administración Pública”, apunta la queja. La afirmación se basa en que -según señala la queja- la inspección sacó sus conclusiones antes de hablar con los médicos. “Las declaraciones de los médicos estaban escritas de antemano”, denuncia la queja.

“Los cuestionarios estaban preestablecidos, el ambiente es de interrogatorio, las respuestas fueron tergiversadas, las respuestas escritas no respondían a lo señalado por los médicos; aún así, les hacían firmar y no les daban copia del documento sino un simple boletín de asistencia”, relata el Dr. Jiménez, quien también denuncia que les amenazaran con enviarles a toda la inspección “si nos defendíamos”.

Mal trato a los que contribuyen a la salud pública

El portavoz de PACENMED.com lamenta que se “maltrate” de esta manera a quien está contribuyendo a la salud pública y a “descongestionar la Seguridad Social”. “Desgraciadamente muchos proyectos de apertura y expansión han quedado paralizados ante el acoso recibido”, lamenta el Dr. Jiménez.

Además, sin ser firme el acta, la Tesorería de la Seguridad Social procedió a dar de alta a los profesionales en el régimen general. “Una actitud agresiva que llevó a los médicos a presentar denuncia penal contra la inspectora”, explica el socio-director de navascusi.com que lamenta la “hostilidad” de la Seguridad Social a pesar de las reiteradas sentencias de lo social. “En la última, del juzgado social nº 20 de Barcelona se reitera una doctrina ya asentada: los centros médicos pueden contratar laboralmente a médicos o pueden ofrecer sus instalaciones para que desarrollen su actividad como profesionales liberales”, explica el socio-director de navascusi.com.

“Es lo que hace nuestro centro, Policlínica Terrassa, y todos los centros asociados a PACEMED.com, tenemos médicos en laboral para asegurar el servicio de urgencias en todo el horario y luego médicos freelance que vienen cuando quieren y cobran cuanto quieren”, explica el Dr. Jiménez. “Facturan a través de nuestras sociedades y luego se llevan el porcentaje acordado. La razón es que el 80% de la actividad proviene de las mutuas y seguros privados que ya no admiten a médicos individuales en sus convenios”, añade

El socio-director de Navas & Cusí explica en su queja que el derecho a la buena administración implica el derecho del ciudadano a que la Administración se ajuste a derecho y motive sus decisiones. “Y también el derecho a la reparación de la UE por los daños causados”, añade.

Navas confía en que Bruselas será sensible a esta realidad e intervendrá para garantizar el derecho al trabajo y a la libre empresa. “A partir de ahora la Comisión puede amonestar al gobierno de España y en caso de que no se reconvenga puede llevar el asunto ante el tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo”, concluye el socio-director de navascusi.com.