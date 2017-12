Los funcionarios se quedarán sin subidas de sueldo en 2018

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aún no ha presentado los Presupuestos de 2018, y ha admitido ya una prórroga de las cuentas de 2017 debido a la falta de consenso entre los partidos políticos. La prórroga dejará a los funcionarios sin subidas de sueldo y sin bajadas de IVA.

Montoro ha insinuado la prórroga presupuestaria con una frase casi nítida. “La prórroga de 2016 no fue tan mala“, ha asegurado el ministro, pese a que ese año la economía española se vio beneficiada por las crisis en el norte de África y el autogolpe de Estado en Turquía, atrayendo a millones de turistas prestados. Asimismo, el desafío separatista no había llegado a su punto álgido. No obstante, para 2018 se espera una ralentización económica importante, con crecimientos del PIB del 2,5%, seis décimas menos de las registradas en 2017.

Asimismo, se quedarán en el tintero promesas estrella, como la subida salarial de los funcionarios y la bajada del IVA cultural. De haber prórroga, los pensionistas tan solo verán revalorizadas su pensión en un 0,25%, mientras la tensión continuará para cumplir el déficit.

En declaraciones informales a los periodistas tras el acto de conmemoración del 39 aniversario de la Constitución en el Congreso, Montoro ha insistido en que las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña son claves para dar estabilidad política y económica y para recabar los apoyos suficientes con los que aprobar el nuevo proyecto de presupuestos. En este sentido, no ha especificado la fecha de entrada de los presupuestos en el Congreso, aunque ha anunciado en que será “a partir de enero”.

Sin embargo, la formación del nuevo gobierno en Cataluña podría retrasar esta presentación hasta marzo, el mismo mes en que también fueron registradas las cuentas correspondientes a 2017 y que entraron en vigor en junio. El ministro ha recordado que con una prórroga presupuestaria de las cuentas de 2016 hasta junio la economía española va a crecer este año el 3,1% y la creación de empleo será elevada. “No fue tan mal”, ha ironizado el ministro con los periodistas.

Lo cierto es que la entrada en vigor de los presupuestos de 2018 tendrá efectos retroactivos desde enero y contemplará los cerca de 8.300 millones de euros pactados con Ciudadanos, como la equiparación de los sueldos de los policías y guardias civiles con el resto de fuerzas de seguridad autonómicas.

El portavoz de Presupuestos de Ciudadanos en el Congreso, Francisco de la Torre, ha considerado a los periodistas que este año no hay tanta urgencia por aprobar unas cuentas nuevas porque las de 2017 están bien hechas y cuadran. Ha dicho que con unos presupuestos “cuadrados” como los de 2017 “todos estamos más tranquilos” porque dan estabilidad, aunque se ha mostrado partidario de que se puedan presentar cuanto antes y entrar en vigor en marzo en vez de junio.