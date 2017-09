Que un Gobierno no sea capaz de sacar los Presuuestos Generales del Estado adelante significa que todos los sectores de la sociedad ven congeladas sus partidas. El gasto tiene que ser el mismo que en el del año que se prorroga, es decir, en este caso, en 2018 España gastará lo mismo que en 2017.El Gobierno ha anunciado hoy, por boca de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no tiene apoyos suficientes para sacar a adelante los Pressupuestos de 2018 y, por tanto, no se aprobarán en el Consejo de Ministros de este viernes. Esto significa que ya no hay tiempo para cumplir con los plazos parlamentarios para que entren en vigor el 1 de enero de 2018. Es decir, por ley, se prorrogan los de 2017 hasta que el Gobierno recabe los suficientes apoyos para poder aprobarlos.

Este anuncio llega cuatro días después de que el PNV planteará al Ejecutivo de Rajoy sus exigencias para apoyar los Presupuestos de 2018. Ha solicitado 37 nuevas competencias, 21 de ellas inéditas, incluida su participación en la caja única de la Seguridad Social, la que garantiza un sistema solidario de pensiones para todos los españoles.

El Gobierno prefiere no ceder a esas pretensiones y ha decidido prórrogar las cuentas de 2017.

Pero en la prórroga de unos Presupuestos Generales del Estado periden todos, incluido el PNV y el País Vasco, la comunidad que gobniernan.

La prórroga implica que niguna de las partidas de los Presupuestos aumenta, si no que se congelan. Una prórroga implica la recondución del dinero con la imposibilidad de emprender nuevas actuaciones.

Esto es algo tan simple que la inversión en Educación, Defensa, Sanidad, Seguridad, Empleo, Infraestructuras, Industria, Justica, etc, sólo puede ser igual que en 2017. Cualquier proyecto nuevo queda aplzado, incluidas el aumento de las plantillas o compra de bienes y servicios.

Por supuesto, la revalorización de las pensiones o la subida de los sueldos de los funcionarios también se verían gravemente afectados, en un año donde los empleados públicos aspiraban a recuperar gran parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis. También la gran oferta de empleo público que se había anunciado para 2018 se verá afectada.

Pero también salen perdiendo las comunidades autónomas que no pueden elaborar sus Presupuestos hasta que están aprobados los Generales del Estado poruqe en estos se recogen las partidas que les coresponden. Y así bajando de Administraciones hasta llega a las pequeñas entidades locales.

Todos pierden en esta situación, pero es mejor una prórroga que unos Presupuestos Generales que acaben con España como un Estado único y solidario, tal y como pretende el PNV y sus únicos cinco votos en el Congreso de los Diputados.

La única solución sería la convocatoria de elecciones generales.