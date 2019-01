Sánchez presume de pensiones, pero baja la de invalidez

En Marea ha avisado hoy de que no apoyará la convalidación del Real Decreto Ley que revaloriza las pensiones generales el 1,6 % y el 3 % las mínimas y no contributivas en 2019 si no se modifica la parte relativa a la cuantía mínima de la pensión de incapacidad permanente total.

La diputada de En Marea Yolanda Díaz, formación integrada en el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea, ha señalado a los medios de comunicación en el Congreso que el Ejecutivo ha cambiado el mecanismo que fija este pensión mínima y “ha recortado la invalidez”.

Ha recordado que este Real Decreto Ley se convalida el 22 de enero en el Pleno del Congreso, junto con otros siete reales decretos (entre ellos el de la subida de salario mínimo) y necesita del apoyo de Unidos Podemos, entre otras formaciones, para salir adelante.

El decreto ley de las pensiones establece que la cuantía mínima de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuando hasta entonces se establecía que no podía ser inferior al 55 % de la base mínima de cotización para los mayores de 18 años.

Esto supone una rebaja de esta prestación, ya que con la subida del salario mínimo (que afecta también a las bases mínimas de cotización) se habría elevado a 577,5 euros al mes en 2019, en tanto que el Gobierno la ha fijado en 417 euros (421,4 euros si se tiene cónyuge a cargo).

Por otra parte, la ley establece que la cuantía de la pensión de incapacidad permanente total es susceptible de ser incrementada cuando se presuma la dificultad de encontrar un empleo en una actividad distinta de aquella que dio lugar a la incapacidad, ya que esta prestación vitalicia es compatible con el trabajo siempre que no se hagan las mismas funciones que llevaron a la incapacidad.

En los Presupuestos de 2019 se ha incluido una modificación para que esa mejora de la pensión sea incompatible con la realización de cualquier trabajo, un aspecto duramente criticado por la diputada de En Marea Yolanda Díaz portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo.