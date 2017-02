Cataluña y otras siete CC AA incumplirán el objetivo de déficit en 2017

Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valencia, Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia incumplirán el objetivo de déficit para 2017, según los cálculos de la Autoridad fiscal.

PUBLICIDAD

Canarias es la única comunidad en la que se considera “muy probable” alcanzar el objetivo de estabilidad para 2017, seguida por Andalucía, Baleares y Galicia, donde es “probable” que se cumpla y Asturias, Madrid y La Rioja, donde la Airef ve “factible” el cumplimiento.

En total, ocho comunidades autónomas no cumplirán el objetivo de estabilidad para 2017 (-0,6 % del PIB), según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que analiza los documentados presupuestarios elaborados por 15 regiones. El estudio de Airef no evalúa a dos comunidades (Castilla y León y País Vasco) ya que no cuentan con líneas fundamentales ni presupuestos aprobados.

El informe establece que la aplicación rigurosa de la regla de gasto, la fijación de objetivos de estabilidad diferenciados y de objetivos de deuda plurianuales permitiría aumentar la probabilidad de cumplimiento del objetivo fijado.

PUBLICIDAD

La Airef también admite que la existencia de un Gobierno en funciones en buena parte de 2016 ha tenido una incidencia importante tanto en el contenido como en la elaboración de los presupuestos autonómicos.

En concreto, el informe de la Airef evalúa las líneas fundamentales de los presupuestos de seis comunidades: Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y La Rioja) y presupuestos aprobados en nueve (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana).

A pesar de que en ocho comunidades se aprecia como “improbable o muy improbable” el cumplimiento del objetivo de estabilidad, la Airef estima factible que el conjunto del subsector autonómico lo alcance. Según fuentes de Airef, esto es debido a que las comunidades que más peso tienen son las más cumplidoras.

Cataluña tardará 30 años en alcanzar el límite de deuda, situado en el 13% del PIB

Respecto al 13 % de límite de deuda, seis comunidades (Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha) tardarán casi 30 años, hasta el 2045 para su cumplimiento mientras que País Vasco, Madrid y Canarias lo harán en torno a 2020.

PUBLICIDAD

Fuentes de la Airef establecen una serie de recomendaciones entre las que está el cumplimiento de las reglas fiscales por parte de cada comunidad autónoma y si ésta advierte el riesgo de desviación adopte las medidas necesarias.

Por ello, recomiendan a las comunidades que pongan en marcha esta vigilancia y el interventor autonómico rinda cuentas periódicas.

Estas fuentes añaden que la ejecución presupuestaria debe ser prudente y sugieren que se adopten retenciones de crédito por la diferencia entre la cuantía comunicada por el Ministerio y la que está incluida en el presupuesto de cada autonomía. Estas retenciones de crédito serían recomendables a todas las autonomías salvo Baleares y Canarias.