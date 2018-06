“Cuando dejas los tipos tan bajos, pagas las consecuencias”

José María Luna y Juan Luis Sevilla, hablan del mercado de fondos de inversión y de la política de tipos que han llevado a cabo los bancos centrales.



Los epecialistas han comenzdo contestando a un oyente que preguntaba por el Morgan Stanley US opportunity y el Franklin Templeton Technology. “El sector tecnológico basta decir que está absolutamente en tendencia alcista. No todas la compañías, pero sí en general. A mí la tecnología me gusta, se puede seguir estando en este sector. El Morgan Stanley US opportunity es un fondo magnífico. Y el Franklin Templeton está más centrado en tecnología pura y dura”.

“Es increíble que el que más esté sufriendo ahora sea el ahorro más conservador. Ahí se ha concentrado la tormenta. Cuando has adulterado tanto los mercados y has dejado los tipos tan bajos. Ahora estamos empezando a pagar las consecuencias”.

Además, ha añadido que “y esto no es por ser apocalíptico, pero un día la renta variable también va a sufrir. Porque cayéndose una torre también puede caer el rey. Es decir si cae la renta fija puede caer también a la renta variable”.