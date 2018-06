El varapalo fiscal con el destope de las cotizaciones sociales superará el 50% de los ingresos

La promesa de Pedro Sánchez de destopar las cotizaciones sociales supondrá un hachazo fiscal a los trabajadores que más cobran en España. La presión fiscal podría alcanzar incluso el 50% de sus ingresos anuales.

PUBLICIDAD

El límite máximo de las cotizaciones sociales alcanzan los 3.751,2 euros al mes en España. Son los trabajadores con mayor salario, entre los que se encuentran ingenieros y licenciados, personal de alta dirección, técnicos, peritos y ayudantes titulados y jefes Administrativos, entre otros. El Gobierno pretende destopar este límite y con ello elevar la carga tributaria a más del 50% del salario real, incluidos los impuestos indirectos, cotizaciones, IRPF y tasas, así como las nuevas figuras tributarias prometidas por los socialistas del Gobierno.

La subida de impuestos llegará previsiblemente después de convocarse las elecciones autonómicas y municipales del próximo año, y el Gobierno de Sánchez tiene intención de agotar la legislatura, por lo que tendrá que pactar con Unidos Podemos, independentistas vascos y catalanes y Compromís para sacar adelante las medidas.

El maltrato fiscal de Sánchez no tendrá compensación en las pensiones

Entre los anuncios de Sánchez se encuentra el destope de las bases máximas de cotización, es decir, la parte del salario que paga la empresa a cuenta del trabajador sin que éste vea un solo euro. A cambio, no se recibirá nada ya que no subirá las pensiones máximas, que están limitadas equitativamente al límite de las cotizaciones sociales. De esta forma, por aportar más al sistema, los altos cargos y personal especializado no recibirán nada a cambio.

PUBLICIDAD

A este varapalo se sumará un impuesto finalista para hacer frente al pago de las pensiones. No obstante, la Constitución prohíbe expresamente crear impuestos de estas características, motivo por el que las cotizaciones sociales no se designan como un impuesto en sí.

En números, ganar más de 60.000 euros anuales alcanzaría ya el límite máximo de las cotizaciones sociales, y con toda la batería de impuestos que se avecinan, éstos empleados altamente cualificados pagarán más del 50% de su salario en impuestos, convirtiendo a España en un auténtico infierno fiscal para ellos y el resto de empleados.

El sueldo neto será 8 puntos inferior para un salario de 75.000 euros

De esta forma, un trabajador que obtenga 75.000 euros en ingresos, pagará 23.175 euros por el destope de las cotizaciones sociales, es decir, el 30,9% de su salario bruto irá destinado a las arcas públicas. Hasta ahora, el límite era de 13.909 euros. El sueldo real, una vez contadas las cotizaciones, pasaría de los 88.909 euros a los 98.175 euros, según los cálculos realizados por Libremercado. Cotización por trabajador, actualmente en el 6,35%, pasaría de los 2.858 euros a los 4.763 euros, mientras se mantiene el IRPF en los 21.829 euros. Sumando cotizaciones sociales e IRPF, un trabajador con estos sueldos tan solo tendrá en sueldo neto 50.313 euros, frente a los 48.409 euros que ingresará con el plan Sánchez. La diferencia es de 8 puntos: 43% del salario bruto al 51%, solo con el destope de las cotizaciones.

Si la empresa asumiera el 100% del destope de las cotizaciones, no habrá subidas de salarios netas para estos trabajadores, sino que verá reducido su sueldo en 1.000 euros, ya que tendrá que asumir las cotizaciones sociales a cargo del trabajador. A la espera de que se detalle la cuestión de cómo será el destope de las cotizaciones sociales, los trabajadores más cualificados cobrarán menos.

PUBLICIDAD

La base máxima de cotización se encuentra ahora en los 45.014 euros, por lo que los sueldos superiores pagarían miles de euros más. Como ejemplo, un salario de 60.000 euros brutos pagará 15.000. Pero un sueldo de 150.000 euros pasará de pagar una cotización de menos de 14.000 euros a una de más de 46.000 euros.