Hacienda abona 733 millones a 563.000 contribuyentes del IRPF de maternidad

El Ministerio de Hacienda ha recordado este martes en un comunicado que estas devoluciones son consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado 3 de octubre declaró exentas de IRPF las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social, y se refieren a los últimos cuatro ejercicios no prescritos.

En el caso de las mujeres, la devolución media ha alcanzado los 2.012 euros, mientras que en el de hombres ha sido de 470 euros.

Del total de más de 1 millón de solicitudes, se han resuelto 733.000, de las que un 76,8 % ya han sido pagadas (563.000).

No todas las solicitudes generan un derecho de devolución, ya que hay contribuyentes a los que no se les retuvo o no abonaron cuotas en el IRPF por partir de niveles bajos de renta.

El Ministerio ha matizado que las cifras de contribuyentes con derecho a la devolución no son definitivas, ya que se siguen presentando solicitudes de devolución, que en las últimas siete semanas han alcanzado las 180.000.

En cuanto al inicio de las devoluciones a empleados públicos, el Ministerio ha detallado que está pendiente de que la Agencia Tributaria vaya recibiendo toda la información de parte de las distintas administraciones públicas pagadoras.

Por lo que respecta a las retenciones practicadas en 2018, Hacienda ha recordado que en la declaración de la Renta de este año ya incorporarán las prestaciones como exentas y las retenciones soportadas serán deducibles.