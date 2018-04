Pasos a seguir si Hacienda no te ha devuelto aun el IRPF de la Renta 2016

La campaña de la renta arranca el próximo miércoles para la presentación de las declaraciones del IRPF de 2017 a través de internet, aplicación móvil o por teléfono y se extenderá hasta el 2 de julio.

La campaña de la renta comienza oficialmente el 4 de abril, aunque determinados servicios están disponibles desde el pasado 15 de marzo, entre ellos el acceso a los datos fiscales o la descarga de la nueva aplicación móvil desarrollada por la Agencia Tributaria.



En caso de que no se haya procedido a la devolución dentro del plazo, Hacienda ha de devolver de oficio aquel importe. Si no hubiera ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente, cuando lo haga, tendrá que devolver el importe pendiente más los intereses de demora devengados desde el día 31 de diciembre hasta el día de su devolución.

El tipo de interés de demora del año 2017 es el 3,75%, y el de 2018 será aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

La devolución se realiza por transferencia bancaria, aunque puede autorizarse el pago por cheque cruzado o nominativo.

Desde la página web de Hacienda se recomienda que “Si el resultado de la declaración de Renta es una devolución y sigue pendiente, es recomendable que acceda a su expediente para comprobar si se encuentra dentro del sistema llamado ‘VERIFICA’ lo que le permite agilizar la devolución”.

“A los contribuyentes con devoluciones pendientes que cumplan los requisitos del sistema les aparecerá un mensaje en pantalla en el que se les informará de la posibilidad de agilizar la comprobación y posterior devolución”, añaden.

“Una vez dentro de ‘VERIFICA (Autocorrección de declaraciones)’, se mostrará una pantalla en la cual la Agencia Tributaria informa al contribuyente de la existencia de incidencias en su declaración y de una posible minoración de su devolución2, puntualiza Hacienda.